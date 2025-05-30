“الساعة الجبارة وصلت” موتورولا Moto Watch 70.. الأولى من نوعها ضد الكسر ببطارية تدوم 10 أيام وشاشة 1.7 إنش

تهتم شركة موتورولا بتعزيز تواجدها في سوق الساعات الذكية، وذلك عن طريق تقديم المنتجات التي تمزج بين السعر المناسب والمواصفات الممتازة التي تزيد من عملية إنتاجها، ومن أبرز الإصدارات الأخيرة لشركة موتورولا تأتي ساعة Moto Watch 70، التي تمكنت الشركة من أن تجمع بها بين التصميم والعصر والبطارية التي تعيش طويلا، بالإضافة إلى شاشة كبيرة بقياس 1.7 إنش، حتى تقدم للمستخدم تجربة مميزة للعديد من المستخدمين، سواء كان ذلك في الحياة اليومية أو مجال اللياقة والرياضة.

تصميم أنيق وشاشة واضحة 1.7 إنش

تأتي ساعة Moto Watch 70 ذات تصميم مستطيل وحواف منحنية وهيكل مصنوع من الألومنيوم المصقول، مما يمنحها مظهر مميز، هذه الساعة تأتي بقياس 1.7 إنش للشاشة، وهي توفر دقة عرض ولمسة سهلة وبسيطة، وبالتالي تسمح بعرض الإشعارات والتمارين والوقت بوضوح في جميع الظروف، سواء كانت الإضاءة بسيطة أو خارجية، بالإضافة إلى أن الساعة تدعم أكثر من 100 وجه قابل للتخصيص، وبالتالي يمنح ذلك المستخدم الحرية في اختيار النمط الذي يتناسب مع ذوقه، سواء كان كلاسيكي أو رياضي أو عصري.

بطارية Moto Watch 70 تدوم لأيام

من أهم الميزات الموجودة في الساعة الذكية هي البطارية التي تم وصفها بالمجنونة، وذلك لأنها تدوم حتى 10 أيام من الاستخدام المتواصل من خلال شحنة واحدة، وهذا الرقم لا يوجد في فئة الساعات الذكية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الساعة تدعم الشحن السريع، وبالتالي يمكن شحنها بالكامل في أقل من ساعتين.

مميزات الساعة الرياضية الصحية

تقدم الساعة مجموعة كبيرة من الميزات الصحية والرياضية، ومن بينها الآتي:

مراقبة ضربات القلب طوال اليوم.

تتبع النوم وتحليل المراحل المختلفة له.

حساب الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة.

دعم ما يزيد عن 20 وضع رياضي، منها الجري والمشي وتمارين القوة وركوب الدراجة.

وهكذا، نكون قد استعرضنا أبرز ميزات ساعة موتورولا Moto Watch 70، تلك الساعة الذكية التي تسعى لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين المتانة والأداء الجيد. بفضل تصميمها المقاوم للكسر، وبطاريتها القوية التي تعد بعمر طويل، وشاشتها الواضحة بحجم 1.7 إنش، تبدو Moto Watch 70 خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن ساعة ذكية يمكن الاعتماد عليها في الاستخدام اليومي المكثف، وتتحمل ظروف الحياة المختلفة.