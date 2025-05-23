موعد عرض مسلسل حرب الجبالي والقنوات الناقلة

مسلسل حرب الجبالي هو عمل درامي مصري جديد يعرض في موسم صيف 2025، ويجمع بين الإثارة والصراعات العائلية في إطار شعبي مشوق، المسلسل حظي بتفاعل كبير من الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى، حيث تصدر التريند على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي

يعرض المسلسل على قناة MBC مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويتكون من 50 حلقة ويعرض على مدار عشرة أسابيع.

قصة المسلسل

تدور أحداث حرب الجبالي في حي الجمالية بالقاهرة، حيث تتصاعد الصراعات بين عائلتين كبيرتين وهم عائلة الجبالي بقيادة عثمان الجبالي (صلاح عبد الله) وابنه حرب الجبالي (أحمد رزق)، وعائلة الغرباوي بقيادة سعيد الغرباوي (رياض الخولي) وشقيقه راشد (أحمد خالد صالح)، الصراع بين العائلتين يشمل النفوذ والثروة والسلطة ويتخلله خيانات ومؤامرات، مما يضيف عمقًا وتشويقًا للأحداث.

طاقم العمل

المسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.