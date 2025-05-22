«عرض ميدياس باي على باقة 3000 شدة» يضع اللاعبين في قلب الإثارة والتشويق مع أسعار منافسة ومزايا حصرية لا مثيل لها

يعد شحن شدات ببجي (UC) من الأمور الأساسية التي تمنح اللاعبين تجربة لعب متميزة داخل PUBG Mobile، حيث تفتح الشدات المجال للحصول على العديد من المزايا، مثل الأزياء الأسطورية، الأسلحة النادرة، العناصر الحصرية، وحتى الاشتراك في الرويال باس ولذلك، يبحث اللاعبون دائمًا عن وسائل آمنة وموثوقة لشحن الشدات بسهولة وسرعة، وهو ما يوفره موقع ميدياس باي.

تفاصيل عرض ميدياس باي على باقة 3000 شدة

طرح موقع ميدياس باي عرضًا محدودًا لعشاق PUBG Mobile، يتضمن شحن باقة مميزة تحتوي على 3000 شدة أساسية بالإضافة إلى 940 شدة مجانية، ليصل إجمالي الشدات إلى 3940 UC، مقابل 54,999 دينار عراقي فقط، كما أن هذا العرض يُعد فرصة مثالية لمن يرغب في تعزيز رصيده داخل اللعبة دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة، خاصة أن عملية الشحن تتم بطريقة موثوقة، بدون الحاجة إلى بطاقات ائتمان، باستخدام وسائل دفع محلية مثل زين كاش، آسيا حوالة، وكي كارد.

خطوات شحن شدات ببجي عبر ميدياس باي

عملية شحن UC عبر موقع ميدياس باي تتم بسهولة تامة من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع ميدياس باي الرسمي.

اختر خيار “شحن شدات ببجي موبايل”.

أدخل معرف اللاعب (Player ID) بدقة.

اختر الباقة التي تحتوي على 3000 + 940 شدة.

حدد وسيلة الدفع المناسبة وأكمل العملية.

ستُضاف الشدات إلى حسابك داخل اللعبة خلال دقائق.

تعد هذه الطريقة من أكثر الوسائل الرسمية والآمنة، حيث تضمن وصول الشدات إلى حسابك مباشرة دون أي مشاكل، كما أنها تحميك من الوقوع في فخ الحسابات المزيفة أو المعاملات غير الشرعية.

كيفية تحميل تحديث PUBG Mobile 3.8 الجديد

للاستمتاع بأحدث الإضافات والتحسينات في PUBG Mobile، إليك خطوات تحميل تحديث 3.8، الذي يتضمن تحسينات رسومية، مؤثرات جديدة، وطور الزومبي المثير:

لمستخدمي أندرويد: افتح متجر Google Play، وابحث عن “PUBG Mobile”، ثم اضغط على “تحديث”.

لمستخدمي iOS: توجه إلى App Store، وابحث عن اللعبة، ثم اختر “Update”.

نصائح مهمة قبل التحديث

إليك عدة نصائح يفضل اتباعها أثناء عملية التحديث لضمان أفضل النتائج: