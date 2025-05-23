“بيان عاجل الآن” موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الأردني لشهر مايو 2025

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الأردني لشهر مايو 2025، حيث نشرت المؤسسة العامة الاجتماعية في دولة الأردن كافة التفاصيل الخاصة بميعاد صرف الراتب لهذا الشهر ويكون ذلك طبقا للقانون المحدد علما أنه سيتم الصرف دون اقتطاع لأقساط السلف الشخصية، ويكون ذلك الخبر بمثابة بشرة خير لكافة المتقاعدين في المملكة الأردنية الهاشيمة.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الأردني

أوضحت المؤسسة العامة الاجتماعية في دولة الأردن بأن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2025، من المقرر بأن يتم صرف اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي طبقا للقانون المحدد، ولكنه تم إصدار قرار بأن يتم تبكير صرف الرواتب قبل ذلك بيومين ليتم بدء الصرف من اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وذلك لأن يوم 24 للشهر الحالي يصادف عطلة رسمية، كما أنه سيتم الصرف دون خصم في أي أقساط السلف الشخصية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن كشف رواتب الضمان في الأردن 2025

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن كشف رواتب الضمان في الأردن لعام 2025 وذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة: