اختراق واتساب.. علامات تدل على سرقة بيانات حسابك وأسبابها تعرف عليها

بات اختراق حساب واتساب من أبرز التهديدات التي تواجه المستخدمين في العصر الرقمي، خصوصًا مع الاعتماد اليومي على التطبيق في التواصل الشخصي والعملي، ويحتوي واتساب على معلومات خاصة وبيانات مهمة تجعله هدفًا جذابًا للقراصنة والمتسللين، مما يزيد من خطورة تعرض الحساب للاختراق دون أن يلاحظ المستخدم، لذلك من الضروري أن تكون على دراية بالإشارات التي قد تدل على وجود اختراق فعلي، إلى جانب معرفة الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لحماية حسابك ومنع تسرب أي معلومات، وفي السطور القادمة نستعرض أهم العلامات التي تنبهك للخطر المحتمل، بالإضافة إلى خطوات عملية وبسيطة لتأمين حسابك وتعزيز خصوصيتك بأفضل شكل ممكن.

علامات تدل على اختراق حسابك في واتساب

يعد اختراق حساب واتساب من الأمور الخطيرة التي قد تهدد خصوصيتك وتعرض بياناتك الشخصية للاستغلال في الاحتيال أو الابتزاز. ومن العلامات التي قد تشير إلى تعرض حسابك للاختراق:

وجود رسائل مرسلة لم تقم أنت بكتابتها أو إرسالها.

تسجيل خروج مفاجئ من الحساب دون قيامك بذلك.

ظهور أجهزة غريبة أو غير مألوفة في قائمة الأجهزة المرتبطة بحسابك.

ملاحظة بطء ملحوظ أو توقف متكرر في التطبيق دون سبب واضح.

تلقي رمز تحقق من واتساب دون أن تطلبه أو تحاول تسجيل الدخول.

في حال لاحظت إحدى هذه الإشارات أو أكثر، فذلك قد يكون دليلًا واضحًا على أن حسابك تعرض للاختراق، لذلك، من المهم اتخاذ خطوات فورية لتأمين الحساب وتغيير كلمة المرور إلى جانب تفعيل المصادقة الثنائية لحماية بياناتك من أي محاولات اختراق مستقبلية.

أسباب اختراق حسابك في واتساب

هناك عدة وسائل يستخدمها المخترقون للتسلل إلى حساب واتساب، ومعرفة هذه الأساليب يساعدك في حماية نفسك، وأبرزها:

مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي شخص حتى دون قصد.

الضغط على روابط مشبوهة تُرسل عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني.

الوقوع في فخ رسائل تصيد تنتحل صفة الدعم الفني.

عدم تفعيل خاصية التحقق بخطوتين لحماية الحساب.

لا شك أن تجاهل هذه الأمور قد يسهّل على المخترقين الوصول إلى حسابك، لذلك كن دائمًا حذرًا، ولا تتفاعل مع أي رسائل أو روابط غير موثوقة.