استخرج هسة.. نتائج السادس إبتدائي الدور الاول 2025 بالعراق بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج السادس إبتدائي الدور الاول 2025 بالعراق والتي ينتظرها الآلاف بفارغ الصبر، وتعد هذه المرحلة إحدى أهم المراحل التعليمية الهامة التي يمر بها الطالب أثناء مسيرته التعليمية، فمن خلالها يتم التصعيد للمرحلة المتوسطة التالية، وتستكمل الوزارة جهودها في تطوير المنظومة التعليمية حيث قامت بطرح موقع إلكتروني يتم من خلاله استخراج العلامات بدون عناء.

موعد ظهور نتائج السادس إبتدائي الدور الاول 2025 بالعراق

أفصحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج السادس إبتدائي الدور الاول 2025 بالعراق والتي من المقرر أن تكون خلال الأيام القادمة، حيث أكدت الوزارة أنه مازالت عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة، وفور الإنتهاء من ذلك سيتم الكشف عنها عبر مؤتمر صحفي رسمي والذي من المتوقع أن يكون خلال نهاية شهر مايو الجاري.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بجميع الولايات العراقية عبر الإنترنت وذلك من أجل التسهيل على الطلبة وتجنباً المشقة عند الذهاب إلى المدرسة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية: