“تابع الآن على قناة الفجر الجزائرية” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الجزء السادس .. أحداث نارية في انتظارك لا تفوتها

تفصلنا ساعات قليلة على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الجزء السادس التي تذاع على قناة الفجر الجزائرية مترجمة إلى اللغة العربية، حيث أنه كان من المقرر بأن يتم عرض الحلقة الأربعاء الماضي ولكنه تم التأجيل بسبب إذاعة مباراة كأس تركيا بنفس التوقيت، ومنتظر بأن تشهد أحداث حلقة الليلة تطورات ومفاجأت جديدة ومنها معركة تدور بين عثمان بن ارطغول وأعدائه من المغول وكذلك تعرض عثمان لخيانة تتسبب في تهديد أمن القبيلة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

من المقرر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيلها رسميا مساء اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وذلك على قناة الفجر الجزائرية مترجمة إلى اللغة العربية، وتبدأ الحلقة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات والساعة 10 مساء بتوقيت المملكة ومصر والساعة 9 مساء بتوقيت تركيا، علما بان المسلسل تعرض مترجمة أيضا من خلال كل من منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وكذلك عبر قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك من خلال البيانات المقبلة:

التردد للقناة يكون عبر: 12034.

معدل الترميز يكون هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل الاستقطاب يكون: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

فيما جاء أخر تحديث لتردد قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات عبر إدخال الترددات الآتية: