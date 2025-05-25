«المواصفات والسعر بيتكلموا»… سيارة تويوتا كرسيدا 2026 تظهر من جديد بأسعار تنافسية ومميزات فخمة تناسب كل الأذواق والميزانيات وموعد نزولها بالأسواق

تعد سيارة تويوتا كرسيدا 2026 من الطرازات التي تركت بصمة واضحة في عالم السيارات خلال العقود الماضية وبعد سنوات من التوقف تعود كرسيدا في إصدارها لعام 2026 بتصميم حديث وتقنيات متطورة، مما أثار اهتمام عشاق السيارات حول العالم.

سيارة تويوتا كرسيدا 2026

تحمل كرسيدا 2026 تصميما يجمع بين الأصالة والحداثة حيث تتميز بخطوط انسيابية وشبكة أمامية جديدة تعكس الهوية العصرية لتويوتا، من المتوقع أن تتوفر السيارة بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر بالإضافة إلى خيار هجين يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، مما يوفر توازنا بين الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود.

التقنيات والأنظمة الذكية لسيارة تويوتا كرسيدا 2026

زودت كرسيدا 2026 بمجموعة من التقنيات الحديثة لتعزيز الأمان والراحة منها نظام المحافظة على المسار، مراقبة النقطة العمياء، كاميرا رؤية محيطية، مثبت سرعة تفاعلي، ونظام الكبح التلقائي كما تحتوي المقصورة على شاشة لمس متعددة الوظائف، نظام صوتي فاخر، ومقاعد جلدية توفر راحة فائقة للركاب.

الأسعار المتوقعة لسيارة تويوتا كرسيدا 2026

على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن أسعار كرسيدا 2026 إلا أن التوقعات تشير إلى أن السعر سيتراوح بين 150,000 إلى 200,000 ريال سعودي، وذلك حسب الفئة والتجهيزات المتاحة هذا النطاق السعري يضع كرسيدا في منافسة مباشرة مع سيارات السيدان الفاخرة من علامات تجارية معروفة.

موعد إطلاق سيارة تويوتا كرسيدا 2026

كان من المقرر الكشف الرسمي عن كرسيدا 2026 في أواخر عام 2024 إلا أن الشركة قررت تأجيل الإطلاق إلى نهاية 2025 أو مطلع 2026، بهدف تقديم منتج نهائي متكامل من حيث الأداء والتقنيات.

تمثل عودة تويوتا كرسيدا 2026 خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، حيث تجمع بين التراث العريق والتقنيات الحديثة، ومع المواصفات المتقدمة والتصميم الأنيق من المتوقع أن تحظى كرسيدا 2026 بإقبال واسع من قبل المستهلكين الباحثين عن سيارة تجمع بين الفخامة والأداء العالي.