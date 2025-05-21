استعلم.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 عبر مظلتي في عموم محافظات العراق

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية زيادة كبيرة في معدلات البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قرب إطلاق الوجبة الأخيرة من قوائم المستفيدين ضمن برنامج الحماية الاجتماعية لهذا العام، ويترقب الآلاف من المواطنين صدور القوائم الجديدة التي تشمل الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الحكومي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025

خصصت وزارة العمل منصة إلكترونية رسمية للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025، وهي منصة “مظلتي”، ويمكن اتباع الخطوات التالية للتحقق من الأسماء:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .

تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم البطاقة التموينية .

اختيار خدمة “ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” .

تحديد رقم الوجبة ( السابعة أو الأخيرة).

اختيار المحافظة التابع لها المتقدم.

الضغط على زر “ استعلام” لعرض النتيجة فور توفرها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2025

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية .

الإقامة الدائمة داخل العراق.

أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا .

ألا يمتلك مصدر دخل ثابت .

عدم امتلاك أي أصول عقارية أو أراضٍ.

ألا يكون مستفيدًا من برامج دعم حكومية أخرى .

الأرامل والمطلقات .

ذوو الاحتياجات الخاصة .

الأسر الفقيرة أو معدومة الدخل .

رغم عدم تحديد موعد رسمي دقيق لإعلان النتائج، فإن الوزارة أشارت إلى أن الإعلان سيتم خلال أيام قليلة، بعد اكتمال التدقيق واعتماد الأسماء رسميًا ضمن موازنة العام 2025.

أكدت وزارة العمل أن عمليات التدقيق والتحقق من بيانات المتقدمين لا تزال جارية، وذلك لضمان وصول الدعم فقط إلى المستحقين، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة مسبقًا، ويبلغ عدد المتقدمين للحصول على الدعم ضمن برنامج الحماية الاجتماعية لعام 2025 أكثر من 70 ألف مواطن، سيتم اختيار المؤهلين منهم بعد مراجعة دقيقة لبياناتهم.