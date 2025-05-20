“لولو صارت شرطية” تردد قناة وناسة الجديد 2025 لمتابعه برامج الاطفال على الأقمار الصناعية بجودة عالية HD

زاد البحث خلال الساعات القليلة السابقة للتعرف على تردد قناة وناسة الجديد 2025 على الأقمار الصناعية، حيث تكون قناة وناسة من أهم القنوات المخصصة للأطفال والتي تعرض محتوى مميز ومناسب لجميع الفئات من الاعمار، وتمكنت القناة منذ بدء عرضها في تحقيق شهرة وذلك لأنها تقدم عدد من الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمة على مدار اليوم دون انقطاع والتي تساهم في تعزيز القيم الإيجابية لدى كافة الأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

يمكن ضبط تردد قناة وناسة للاستمتاع بالأغاني والأناشيد المتميزة التي تعرض على مدار اليوم بجودة عالية للصورة والصوت، فيما جاء أخر تحديث للتردد كما يلي:

يكون القمر الصناعي للقناة نايل سات.

بينما يتم ضبط التردد الخاص بالقناة 11430.

أما بالنسبة لمعدل الاستقطاب يكون أفقي.

كذلك يكون معدل الترميز من خلال 27500.

فيما يتم ضبط معامل تصحيح الخطأ عبر 5/6.

تردد قناة وناسة 2025 عرب سات

جاء تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال الترددات الآتية في جهازك:

يكون القمر الصناعي للقناة عرب سات.

بينما يتم ضبط يكون التردد الخاص بالقناة 11270.

أما بالنسبة لمعدل الاستقطاب يكون عمودي.

كذلك يكون معدل الترميز من خلال 27500.

فيما يتم ضبط معامل تصحيح الخطأ عبر 3/4.

خطوات تثبيت قناة وناسة على جهاز الريسيفر

يمكنكم تثبيت وإضافة قناة وناسة الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بك وذلك من خلال البيانات المقبلة: