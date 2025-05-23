“آخر إصدار”.. طريقة تحديث لعبة ماين كرافت 1.22 Minecraft الأصلية للأندرويد والآيفون وأبرز مميزات التحديث الجديد

تُعد لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم، حيث تجمع بين متعة البناء والمغامرات واستكشاف العوالم المفتوحة، وقد حافظت اللعبة منذ إطلاقها وحتى اليوم على شعبيتها الكبيرة بين مختلف الفئات العمرية، وأصبح البحث عن طريقة تحميل هذا التحديث على الهواتف المحمولة من أكثر المواضيع التي تشغل عشاق اللعبة، فالإصدار الجديد يعد بالكثير من المفاجآت والمميزات المبهرة، في هذا المقال سنستعرض معكم خطوات تحميل ماين كرافت 1.22 على الجوال بطريقة مبسطة تناسب جميع المستخدمين، إلى جانب استعراض أهم المميزات التي جاء بها هذا التحديث المرتقب.

خطوات تحديث ماين كرافت 1.22 على الجوال

يمكن تحميل Minecraft 1.22 بسهولة على الأجهزة المحمولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح متجر التطبيقات المناسب لهاتفك، سواء جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو آب ستور لمستخدمي آيفون.

اكتب اسم اللعبة “Minecraft” في خانة البحث أعلى الصفحة.

بعد ظهور النتائج، اختر أحدث إصدار رسمي من اللعبة.

اضغط على زر “تنزيل” أو “تثبيت” وانتظر حتى يكتمل التحميل.

بعد انتهاء التثبيت، قم بفتح اللعبة وسجل الدخول بحسابك.

تأكد من وجود اتصال إنترنت مستقر ومساحة تخزين كافية قبل البدء بعملية التنزيل.

أبرز مميزات تحديث Minecraft 1.22

جاء الإصدار الجديد من ماين كرافت بعدد من التحسينات والإضافات التي ينتظرها اللاعبون منذ فترة، ومن أبرزها:

تحسينات في سرعة الأداء ما يمنح اللاعبين حركة أكثر أثناء الاستكشاف والقتال.

رسومات وجرافيك مطور، تجعل تجربة اللعب أكثر واقعية مقارنة بالإصدارات السابقة.

مدينة الأشباح: منطقة جديدة داخل اللعبة تحتوي على موارد وأسلحة نادرة تدعم اللاعبين أثناء المواجهات.

إضافة وحش الكريكنج، أحد أقوى الأعداء داخل اللعبة، حيث يتطلب هزيمته تخطيطًا جيدًا والبحث عن قلبه المخفي بين الأشجار في الغابات.

خشب أبيض جديد يستخدمه اللاعبون في بناء هياكل فريدة من نوعها ومبانٍ جميلة.

ملاحظات هامة قبل تحميل اللعبة