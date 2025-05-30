شفرة الحياة الأبدية موجودة”.. شفرات جاتا 5 جديدة لاانج للموبايل والأجسام والعربيات هتخليك خارق ضد الموت

يبحث العديد من محبي لعبة جاتا عن شفرات جاتا 5 جديدة من أجل استخدامها في اللعب لتحقيق المزيد من الإثارة والمتعة والمغامرات، تعد اللعبة من بين أكثر الألعاب الإلكترونية التي يتم تحميلها من قبل اللاعبين في كافة أنحاء العالم فقد بلغ عدد مرات التحميل نحو نصف مليار، وسوف نخبرك حول أحدث الشفرات من خلال هذا المقال.
شفرات جاتا 5 جديدة
إذا كنت من بين محبي لعبة جاتا الآن يمكنك أن تحصل على على العديد من شفرات جاتا 5 جديدة التي تستخدمها في اللعب ومن بينها ما يلي:
- الأسلحة والذخيرة: TOOLUP
- رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE
- مستوى سرعة الجري:CATCHME
- رفع مستوى السباحة: GOTGILLS
- السقوط من السماء: SKYFALL
- شاحنة جمع القمامة: TRASHED
- الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY
- الحصول على مظلة القفز: SKYDIVE
- القبضة الحديدية: HOT HANDS
- الطيران بدون جاذبية: FLOATER
- الحماية من الموت: TURTLE
- تشغيل القدرات الخاصة: POWERUP
- شفرة القفز من الأماكن العالية: SKYDIVE
- الأسلحة والذخيرة: TOOLUP
- رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE
- رفع مستوى سرعة الجري:CATCHME
- رفع مستوى السباحة: GOTGILLS
- السقوط من السماء: SKYFALL
- شاحنة جمع القمامة: TRASHED
- الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY
أحدث شفرات جاتا 5 للموبايل 2025
تستطيع أيضًا استخدام مثل هذه الشفرات من أجل لعب GTA 5 على الهاتف المحمول:
- هذا الرقم مخصص من أجل ذخيرة متفجرة: 1-999-444-439
- طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633.
- دراجة نارية: 1-999-633-7623.
- كود القفزات القوية: -999-467-86-4.
- سيارات وشاحنات ضخمة: 1-999-872-7433.
- المشي بالسيارة على الماء: 1-999-766-9329.
- كود أسلحة لا نهائية: 1-999-866-587رمز
- كود تغيير حالة الطقس: 1-999-625-348-7246
اكواد جاتا الخاصة بالأجسام
كود JYSDSOD هو كود مخصص من أجل مستوى العضلات.
كود OGXSDAG كود خاص بمستوى الاحترام.
كود EHIBXQS هذا الكود مخصص للجسم مستوى.
كود KVGYZQK كود الجسم النحيف.
كود BTCDBCB مصص الجسم البدين.
كود BUFFMEUP مخصص من أجل الجسم العضلي.