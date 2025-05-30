شفرة الحياة الأبدية موجودة”.. شفرات جاتا 5 جديدة لاانج للموبايل والأجسام والعربيات هتخليك خارق ضد الموت

يبحث العديد من محبي لعبة جاتا عن شفرات جاتا 5 جديدة من أجل استخدامها في اللعب لتحقيق المزيد من الإثارة والمتعة والمغامرات، تعد اللعبة من بين أكثر الألعاب الإلكترونية التي يتم تحميلها من قبل اللاعبين في كافة أنحاء العالم فقد بلغ عدد مرات التحميل نحو نصف مليار، وسوف نخبرك حول أحدث الشفرات من خلال هذا المقال.

شفرات جاتا 5 جديدة

إذا كنت من بين محبي لعبة جاتا الآن يمكنك أن تحصل على على العديد من شفرات جاتا 5 جديدة التي تستخدمها في اللعب ومن بينها ما يلي:

الأسلحة والذخيرة: TOOLUP

رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE

مستوى سرعة الجري:CATCHME

رفع مستوى السباحة: GOTGILLS

السقوط من السماء: SKYFALL

شاحنة جمع القمامة: TRASHED

الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY

الحصول على مظلة القفز: SKYDIVE

القبضة الحديدية: HOT HANDS

الطيران بدون جاذبية: FLOATER

الحماية من الموت: TURTLE

تشغيل القدرات الخاصة: POWERUP

شفرة القفز من الأماكن العالية: SKYDIVE

الأسلحة والذخيرة: TOOLUP

رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE

رفع مستوى سرعة الجري:CATCHME

رفع مستوى السباحة: GOTGILLS

السقوط من السماء: SKYFALL

شاحنة جمع القمامة: TRASHED

الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY

أحدث شفرات جاتا 5 للموبايل 2025

تستطيع أيضًا استخدام مثل هذه الشفرات من أجل لعب GTA 5 على الهاتف المحمول:

هذا الرقم مخصص من أجل ذخيرة متفجرة: 1-999-444-439

طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633.

دراجة نارية: 1-999-633-7623.

كود القفزات القوية: -999-467-86-4.

سيارات وشاحنات ضخمة: 1-999-872-7433.

المشي بالسيارة على الماء: 1-999-766-9329.

كود أسلحة لا نهائية: 1-999-866-587رمز

كود تغيير حالة الطقس: 1-999-625-348-7246

اكواد جاتا الخاصة بالأجسام

كود JYSDSOD هو كود مخصص من أجل مستوى العضلات.

كود OGXSDAG كود خاص بمستوى الاحترام.

كود EHIBXQS هذا الكود مخصص للجسم مستوى.

كود KVGYZQK كود الجسم النحيف.

كود BTCDBCB مصص الجسم البدين.

كود BUFFMEUP مخصص من أجل الجسم العضلي.