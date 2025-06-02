«سامسونج تضع الذكاء الاصطناعي في يد الجميع».. Galaxy A56 يقدم مزايا AI احترافية للكاميرا وتخصيص تجربة المستخدم بذكاء غير مسبوق .. وسعره؟

تواصل سامسونج تعزيز سلسلة Galaxy A بإصدار هاتفها الجديد Galaxy A56 الذي يستهدف الفئة المتوسطة ويأتي بتحديثات قوية على مستوى التصميم والأداء والمواصفات، في هذا المقال نعرض مراجعة دقيقة للهاتف، تتضمن أبرز مميزاته، عيوبه، المواصفات التقنية الكاملة، إلى جانب السعر المتوقع.

المواصفات التقنية لهاتف Galaxy A56

الشاشة:نوعها: Super AMOLED

الحجم: 6.6 بوصة

الدقة: FHD+

معدل التحديث: 120 هرتز

المعالج:النوع: Exynos أو Snapdragon (حسب السوق)

الأداء: معالج ثماني النواة يقدم توازناً جيداً بين الكفاءة والطاقة

الذاكرة:الرام: 6 أو 8 جيجابايت

التخزين الداخلي: 128/256 جيجابايت

دعم بطاقة microSD: نعم

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسة

الأساسية: 50 ميجابكسل مع مثبت بصري

عدسة واسعة الزاوية + عدسة عمق

الكاميرا الأمامية:

دقة عالية مناسبة للسيلفي ومكالمات الفيديو

البطارية: السعة 5000 مللي أمبير

الشحن السريع: 25 واط

نظام التشغيل: أندرويد مع واجهة One UI الأحدث من سامسونج

الاتصال والمنافذ: دعم شبكات الجيل الخامس 5G

منفذ USB-C

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة

مميزات Galaxy A56

شاشة كبيرة عالية الدقة ومعدل تحديث مرتفع يمنح تجربة مشاهدة سلسة.

تصميم أنيق وخامات تصنيع جيدة تعزز من متانة الجهاز.

أداء قوي مع معالج حديث يناسب الاستخدام اليومي وتعدد المهام.

كاميرا خلفية ممتازة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري.

بطارية كبيرة تدوم لفترات طويلة مع دعم للشحن السريع.

دعم لشبكات 5G يجعل الهاتف مناسبا للمستقبل القريب.

واجهة استخدام سلسة ومزايا برمجية متقدمة

عيوب Galaxy A56

لا يوجد شاحن في العلبة (في بعض الأسواق).

قد تختلف نوعية المعالج حسب المنطقة، ما يؤثر على الأداء قليلا.

لا يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار رسمي.

لا توجد عدسة زوم أو تصوير ليلي متطور

السعر المتوقع لهاتفgalaxy A56

من المتوقع أن يطرح هاتف Galaxy A56 بسعر يتراوح بين 330 إلى 400 دولار أمريكي، وذلك بحسب المواصفات المختارة والسوق المحلية، مما يجعله منافسا قويا في فئة الهواتف المتوسطة العليا.