الله أكبر الله أكبر.. تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2025 لحظة بلحظة

تعتبر قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك من أكثر القنوات التي عليها بحث كبير في الفترة الحالية، حتى أنها تقدم الشعائر الدينية التي تُقام في هذه المناسبة، ناهيك عن الأجواء الروحانية لتغمر القلوب بالسكينة والفرحة، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القنوات كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة مصر الأولى

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال تردد قناة مصر الأولى الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، فجاءت كما يلي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

ترددها يكون 11765.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد قناة الناس

وعن التردد الخاص بنقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك، فجاءت وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

تردد القناة 12054.

بينما الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد قناة السعودية قرأن كريم

وتقوم قناة السعودية كذلك بنقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك، بما يمكنك استقبالها بناءً على التالي:-

قمر صناعي نايل سات.

ترددها الحديث 12015.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تردد قناة السعودية سنة

قم بتنزيل تردد قناة السعودية سنة كذلك مع متابعة للروحانيات الإسلامية التي تكون في هذا اليوم، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي النايل سات.

تردد القناة يكون 12558.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

خطوات تنزيل قنوات تكبيرات عيد الأضحى

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك، بناءً على الأتي:-