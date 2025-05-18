لو بتفكر تشتري فده أفضل موبايل حاليا.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد مقاوم للكسر بإمكانيات خرافية والسعر!

نقدم تفاصيل سعر ومواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد، حيث في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الاقتصادية، أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Oppo A5 Pro 4G، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات التي تجعله خيارًا ملفتًا في الفئة الاقتصادية، حيث يقدم مزيجًا متوازنًا من الأداء والمتانة، إذ يتميز بأعلى درجات مقاومة الماء وفقًا لشهادتي IP68 وIP69، إلى جانب دعمه لمعيار الحماية العسكرية MIL-STD لمقاومة الصدمات والكسر، مما يعزز من قدرته على التحمل في ظروف الاستخدام الشاقة، كما تم تزويد الهاتف بمعالج اقتصادي من نوع Snapdragon 6s Gen 1 نسخة الجيل الرابع، وشاشة كبيرة من نوع IPS LCD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، مع بطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ومن خلال هذا المقال نستعرض معًا المواصفات الكاملة للهاتف وسعره.
مواصفات هاتف Oppo A5 Pro
تأتي مواصفات الهاتف كما هو موضح في الجدول التالي:
|البند
|التفاصيل
|دعم الاتصال
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|الأبعاد والوزن
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|الخامات
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|مقاومة العوامل الخارجية
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|الشاشة
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|الذاكرة
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|المعالج
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|الكاميرات
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|الفيديو
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|الصوت
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|الاتصال اللاسلكي
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|الأمان والمستشعرات
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|البطارية
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|النظام والواجهة
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|الألوان
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|مميزات إضافية
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سعر هاتف Oppo A5 Pro 4G
يُطرح هاتف Oppo A5 Pro 4G في السوق المصري بنسخته التي تأتي بسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، وذلك بسعر يبلغ حوالي 11990 جنيه مصري، ويشمل هذا السعر الضمان المحلي، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن هاتف بإمكانيات قوية وسعة تخزين كبيرة ضمن فئة سعرية متوسطة.