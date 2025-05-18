لو بتفكر تشتري فده أفضل موبايل حاليا.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد مقاوم للكسر بإمكانيات خرافية والسعر!

احمد محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
لو بتفكر تشتري فده أفضل موبايل حاليا.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد مقاوم للكسر بإمكانيات خرافية والسعر!
سعر ومواصفات Oppo A5 Pro الجديد

نقدم تفاصيل سعر ومواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد، حيث في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الاقتصادية، أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Oppo A5 Pro 4G، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات التي تجعله خيارًا ملفتًا في الفئة الاقتصادية، حيث يقدم مزيجًا متوازنًا من الأداء والمتانة، إذ يتميز بأعلى درجات مقاومة الماء وفقًا لشهادتي IP68 وIP69، إلى جانب دعمه لمعيار الحماية العسكرية MIL-STD لمقاومة الصدمات والكسر، مما يعزز من قدرته على التحمل في ظروف الاستخدام الشاقة، كما تم تزويد الهاتف بمعالج اقتصادي من نوع Snapdragon 6s Gen 1 نسخة الجيل الرابع، وشاشة كبيرة من نوع IPS LCD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، مع بطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ومن خلال هذا المقال نستعرض معًا المواصفات الكاملة للهاتف وسعره.

مواصفات هاتف Oppo A5 Pro

تأتي مواصفات الهاتف كما هو موضح في الجدول التالي:

البند التفاصيل
دعم الاتصال
  • يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim
  • يدعم شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G
الأبعاد والوزن
  • الأبعاد: 164.8×75.5×7.8 ملم
  • الوزن: 194 جرام
الخامات
  • البلاستيك
  • جلد (في اللون الأخضر)
مقاومة العوامل الخارجية
  • مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69 حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة
  • مقاوم للصدمات بشهادة MIL-STD-810H
الشاشة
  • نوع: IPS LCD بشكل الثقب
  • المساحة: 6.67 إنش
  • الدقة: HD+ (720×1604 بكسل)
  • الكثافة: 264 بكسل لكل إنش
  • التحديث: 90 هرتز
  • السطوع: 1000 شمعة
  • طبقة حماية: Corning Gorilla Glass 7i و Schott Xensation Alpha
الذاكرة
  • الذاكرة الداخلية: 256 جيجا UFS 2.1
  • الرام: 8 جيجا LPDDR4X
  • يدعم كارت ميموري خارجي
المعالج
  • النوع: Snapdragon 6s Gen1 (جيل رابع – 11 نانو)
  • الرسومي: Adreno 610
  • نفس معالج Oppo A3
الكاميرات
  • الأمامية: 8 ميجا بكسل – F/2.0
  • الخلفية مزدوجة:
    • 50 ميجا بكسل – F/1.8
    • 2 ميجا بكسل – F/2.4 (للعزل) + فلاش ليد
الفيديو
  • FHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية
  • HD بمعدل 30 و120 إطار/ثانية
الصوت
  • صوت ستريو عالي
الاتصال اللاسلكي
  • Wi-Fi: a/b/g/n/ac + Dual-band
  • Bluetooth: إصدار 5.0 مع A2DP, LE, aptX HD
  • GPS مع دعم GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
  • USB Type-C مع دعم OTG
الأمان والمستشعرات
  • بصمة مدمجة بزر الطاقة
  • Face Unlock
  • مستشعرات: التسارع، القرب، البوصلة
البطارية
  • السعة: 5800 مللي أمبير
  • شحن سريع بقوة 45 واط
النظام والواجهة
  • نظام التشغيل: Android 15
  • الواجهة: ColorOS 15
الألوان
  • بني
  • أخضر
مميزات إضافية
  • يدعم خاصية NFC
سعر ومواصفات أوبو إي 5 برو الجديد
سعر ومواصفات أوبو إي 5 برو الجديد

سعر هاتف Oppo A5 Pro 4G

يُطرح هاتف Oppo A5 Pro 4G في السوق المصري بنسخته التي تأتي بسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، وذلك بسعر يبلغ حوالي 11990 جنيه مصري، ويشمل هذا السعر الضمان المحلي، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن هاتف بإمكانيات قوية وسعة تخزين كبيرة ضمن فئة سعرية متوسطة.

معلومات الكاتب
احمد محمد

سيد احمد كاتب لدى موقع البديل، أهتم بالكتابة عن الأخبار المصرية والسعودية وأخبار العالم، بالإضافة إلى المجال التقني والسيارات

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