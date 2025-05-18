لو بتفكر تشتري فده أفضل موبايل حاليا.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد مقاوم للكسر بإمكانيات خرافية والسعر!

نقدم تفاصيل سعر ومواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد، حيث في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الاقتصادية، أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Oppo A5 Pro 4G، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات التي تجعله خيارًا ملفتًا في الفئة الاقتصادية، حيث يقدم مزيجًا متوازنًا من الأداء والمتانة، إذ يتميز بأعلى درجات مقاومة الماء وفقًا لشهادتي IP68 وIP69، إلى جانب دعمه لمعيار الحماية العسكرية MIL-STD لمقاومة الصدمات والكسر، مما يعزز من قدرته على التحمل في ظروف الاستخدام الشاقة، كما تم تزويد الهاتف بمعالج اقتصادي من نوع Snapdragon 6s Gen 1 نسخة الجيل الرابع، وشاشة كبيرة من نوع IPS LCD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، مع بطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ومن خلال هذا المقال نستعرض معًا المواصفات الكاملة للهاتف وسعره.

مواصفات هاتف Oppo A5 Pro

تأتي مواصفات الهاتف كما هو موضح في الجدول التالي:

البند التفاصيل دعم الاتصال يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim

يدعم شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G الأبعاد والوزن الأبعاد: 164.8×75.5×7.8 ملم

الوزن: 194 جرام الخامات البلاستيك

جلد (في اللون الأخضر) مقاومة العوامل الخارجية مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69 حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة

مقاوم للصدمات بشهادة MIL-STD-810H الشاشة نوع: IPS LCD بشكل الثقب

المساحة: 6.67 إنش

الدقة: HD+ (720×1604 بكسل)

الكثافة: 264 بكسل لكل إنش

التحديث: 90 هرتز

السطوع: 1000 شمعة

طبقة حماية: Corning Gorilla Glass 7i و Schott Xensation Alpha الذاكرة الذاكرة الداخلية: 256 جيجا UFS 2.1

الرام: 8 جيجا LPDDR4X

يدعم كارت ميموري خارجي المعالج النوع: Snapdragon 6s Gen1 (جيل رابع – 11 نانو)

الرسومي: Adreno 610

نفس معالج Oppo A3 الكاميرات الأمامية: 8 ميجا بكسل – F/2.0

الخلفية مزدوجة: 50 ميجا بكسل – F/1.8 2 ميجا بكسل – F/2.4 (للعزل) + فلاش ليد

الفيديو FHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية

HD بمعدل 30 و120 إطار/ثانية الصوت صوت ستريو عالي الاتصال اللاسلكي Wi-Fi: a/b/g/n/ac + Dual-band

Bluetooth: إصدار 5.0 مع A2DP, LE, aptX HD

GPS مع دعم GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

USB Type-C مع دعم OTG الأمان والمستشعرات بصمة مدمجة بزر الطاقة

Face Unlock

مستشعرات: التسارع، القرب، البوصلة البطارية السعة: 5800 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 45 واط النظام والواجهة نظام التشغيل: Android 15

الواجهة: ColorOS 15 الألوان بني

أخضر مميزات إضافية يدعم خاصية NFC

سعر هاتف Oppo A5 Pro 4G

يُطرح هاتف Oppo A5 Pro 4G في السوق المصري بنسخته التي تأتي بسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، وذلك بسعر يبلغ حوالي 11990 جنيه مصري، ويشمل هذا السعر الضمان المحلي، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن هاتف بإمكانيات قوية وسعة تخزين كبيرة ضمن فئة سعرية متوسطة.