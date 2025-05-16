إيداع 10.000.000 دينار سلفة للموظفين بدون كفيل بالتقسيط 5 سنوات عبر مصرف الرشيد بتلك الشروط

يقدم مصرف الرشيد في العراق سلفة للموظفين في كافة دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد بدون كفيل حيث يوفر لهم سلفة تبدأ من 5 مليون دينار عراقي حتى 10 مليون دينار عراقي لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الوقت الراهن حيث مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث العديد من الموظفين في عموم العراق على سلفة لذا أتاح مصرف الرشيد تلك السلفة بمزايا عديدة ومختلفة عن باقي المصارف في الدولة ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على سلفة مصرف الرشيد بالعراق.

شروط طلب سلفة للموظفين لدى مصرف الرشيد

لقد وفر مصرف الرشيد عن منح سلف مالية لموظفي دوائر الدولة بعد توفير مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالكامل لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة كما يلي بكل التفاصيل:

تعتبر الفئة المستفيدة لدى مصرف الرشيد هم الموظفين العراقيين في دوائر الدولة التي رواتبهم لدى مصرف الرشيد.

كذلك تمنح تلك السلفة لجميع حاملي البطاقة الإلكترونية مثل ماستر كارد أو نخيل.

يجب أن يكون الموظف قد استلم راتبه الشهري عبر البطاقة ولو لشهر واحد فقط لا غير.

كما من شروط منح السلفة عدم وجود لدى الموظف سلفة سابقة غير مسددة لدى مصرف الرشيد.

كما لا يتجاوز عمر الموظف السن القانوني المحدد في قانون الخدمة عند نهاية مدة السلفة.

لا بد من توفير كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على سلفة مصرف الرشيد للموظفين العراقيين.

مميزات طلب سلفة مصرف الرشيد