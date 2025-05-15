ما حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟ .. التأمينات تُجيب

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو بعد قرار تبكير موعد صرف معاش شهر مايو الجاري، وبدوتكلب الحكومة حزمة حماية اجتماعية مؤخرا لرفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة لأصحاب الدخول المحدودة.
تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو
تم الكشف عن موعد صرف معاشات شهر يونيو هذا العام الحالي وهذا الموعد هو
- لم يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو ولكن يتم صرفه كالمعتاد في يوم 24 من الشهر.
- تم تبكير موعد صرف معاش شهر مايو الجاري فقط على أن يكون يوم 22 من الشهر بدلا من الموعد الثابت وهو 24 من نفس الشهر.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر
تم الكشف عن جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر هذا العام وهذه الجدول متمثل في الآتي
- الشريحة الأولى تحصل على 1495 جنيه
- الشريحة الثانية تحصل على 1725 جنيه.
- الشريحة الثالثة تحصل على 1840 جنيه.
- الشريحة الرابعة تحصل على 2300 جنيه.
- الشريحة الخامسة تحصل على 2645 جنيه
- الشريحة السادسة تحصل على 2990 جنيه.
- الشريحة السابعة تحصل على 3335 جنيه.
- الشريحة الثامنة تحصل على 3680 جنيه.
- الشريحة التاسعة تحصل على 4025 جنيه
- الشريحة العاشرة تحصل على 4370 جنيه.
- الشريحة الحادية عشر تحصل على 4715 جنيه.
- الشريحة الثانية عشر تحصل على 5060 جنيه.
- الشريحة الثالثة عشر تحصل على 5405 جنيه
- الشريحة الرابعة عشر تحصل على 11592 جنيه.