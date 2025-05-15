ما حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟ .. التأمينات تُجيب

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو بعد قرار تبكير موعد صرف معاش شهر مايو الجاري، وبدوتكلب الحكومة حزمة حماية اجتماعية مؤخرا لرفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة لأصحاب الدخول المحدودة.

تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو

تم الكشف عن موعد صرف معاشات شهر يونيو هذا العام الحالي وهذا الموعد هو

لم يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو ولكن يتم صرفه كالمعتاد في يوم 24 من الشهر.

تم تبكير موعد صرف معاش شهر مايو الجاري فقط على أن يكون يوم 22 من الشهر بدلا من الموعد الثابت وهو 24 من نفس الشهر.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

تم الكشف عن جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر هذا العام وهذه الجدول متمثل في الآتي