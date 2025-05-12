القنوات الناقلة.. عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 45 بجودة هائلة

يترقب العديد من مشاهدين مسلسل محمد الفاتح الحلقة 45 حيث تعد هذه الحلقات المليئة بالأحداث التاريخية، يعد مسلسل محمد الفاتح واحد من اهم المسلسلات التي يتم بثها خلال الفترة القليلة الماضية حيث تمكن من حصد أعداد كبيرة من المشاهدين حول أنحاء الوطن العربي، حقق محمد الفاتح العديد من الفتوحات والتي من أهمها حقق أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي بفتح مدينة القسطنطنية عام 1453م، حيث انهي نهائيا علي الامبراطورية البيزنطية التي استمرت لأكثر من 1000 عام، كل ذلك تشاهدوا عبر هذا المسلسل من خلال تحميل الترددات الناقلة له عبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

جاءت مواعيد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح بالقنوات الناقلة، بناءً على ما يأتي:-

يتم بث مسلسل محمد الفاتح علي القناة الفضائية TRT يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.

كما يتم بث المسلسل علي قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت السعودية، فيما تقوم قناة الفجر الجزائرية ببث الحلقات أول بأول.

تردد قناة TRT عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11453.

من خلال معامل ترميز: 27500.

عبر مؤشر الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

تردد TRT عبر العرب سات

التردد: 12073.

من خلال معامل ترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصويب خطأ القناة: 4/3.

جودة القناة: HD.

استقبال القنوات الفضائية الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الحلقة 45