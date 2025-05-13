“سكنات وأسلحة إحترافية”.. تحديث ببجي الجديد 3,8 بمزايا لم تحدث من قبل لأجهزة الأندرويد والآيفون.. اعرفها قبل أي حد ياحريف

تحديث PUBG Mobile 3.8 خطف أنظار كل عشاق ألعاب الباتل رويال بإضافات رهيبة هتنقل حماس اللعبة لمستوى جديد تمامًا شركة Tencent أبدعت بإصدار مطور بيضيف لمسة مختلفة للعبة الأشهر عالميًا، مع محتويات مبتكرة بتخلي كل مباراة مليانة إثارة، تحديات، وحماس ما بين اللاعبين واحدة من أبرز مفاجآت التحديث هي الخريطة الجديدة “زينيث سيتي” اللي مليانة ناطحات سحاب وأماكن قتال متنوعة، بالإضافة لمجموعة ضخمة من السكنات الأسطورية والأسلحة المطورة اللي هتزود حدة المواجهات وتشويقها بشكل واضح.

أهم مميزات تحديث ببجي 3.8

التحديث الجديد ينقل تجربة اللعب لمستوى احترافي بفضل مزايا قوية وتقنيات حديثة تم إضافتها بعناية، وأبرزها:

خريطة زينيث سيتي: أماكن قتال متعددة وسط أبراج شاهقة وممرات معقدة بتخلي كل معركة أكتر ديناميكية.

وضع جديد “هجوم العمالقة”: بتواجه عمالقة ضخمة باستخدام أسلحة مبتكرة تضيف لمسة أكشن خارقة للعبة.

خاصية القطارات: تتيح تنقل سريع بين مناطق الخريطة، مما يضيف بُعد استراتيجي مميز أثناء اللعب.

تنوع خرافي في السكنات: تصاميم مستوحاة من عالم الأنمي سواء للأسلحة أو الشخصيات والبيئات.

تحسينات ضخمة في الجرافيكس: مشاهد أوضح، تفاصيل أكتر واقعية، وأداء أكثر سلاسة على مختلف الأجهزة.

طريقة تحديث ببجي 3.8 على الأندرويد

لو بتلعب على أندرويد، التحديث بسيط جدًا:

افتح Google Play وابحث عن PUBG Mobile. اضغط على تحديث (أو تثبيت لو لسه ما نزلتش اللعبة). بعد انتهاء التحميل، افتح اللعبة واستمتع بالمزايا الجديدة.

نصيحة مهمة: تأكد إن عندك مساحة فاضية حوالي 2 جيجابايت عشان التحديث يتم بدون مشاكل ولو مستعجل، تقدر كمان تحمل ملف APK من الموقع الرسمي مباشرة.

طريقة تحديث ببجي 3.8 على الآيفون

لو بتلعب على آيفون، نفس الخطوات تقريبا: