مجلس الوزراء العراقي .. يكشف عن عطلة عيد الأضحى في العراق 2025 مدتها كم يوم

مع اقتراب موسم الحج لهذا العام يرغب العديد من موظفي القطاع الخاص أو القطاع الحكومي في دولة العراق التعرف على موعد عطلة عيد الأضحى في العراق 2025 حيث هناك العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات يرغبوا السفر في وقت العطلة الرسمية أو تكملة أي إجراءات حكومية قبل العطلة في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم توقيت عطلة عيد الأضحى في العراق 2025.

عطلة عيد الأضحى في العراق 2025

هناك مجموعة من التساؤلات حول موعد عطلة عيد الأضحى في العراق 2025 لذلك سوف حيث من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى المبارك في العراق لعام 2025 يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 والذي يوافق العاشر من شهر ذو الحجة 1446 هـ وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية في الدولة لذا إليكم تفاصيل العطلة الرسمية:

بداية العطلة في دولة العراق لجميع المحافظات الجمعة 6 يونيو 2025 للعامل في القطاعات المختلفة في الدولة.

كذلك تعتبر نهاية العطلة في دولة العراق الإثنين من شهر 9 يونيو 2025.

كما للعلم مدة العطلة في عيد الاضحى المبارك هي 4 أيام

كذلك العودة إلى الدوام الرسمي في يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025

ما هو موعد يوم وقفة عرفة 2025

للعلم من المتوقع أن يكون تاريخ وقفة عرفة هو الخميس 5 يونيو 202 كما تشمل العطلة معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية في العراق حيث قد يصدر مجلس الوزراء في دولة العراق لهذا العام الحالي حيث تفيد تلك القرارات بتعديل أو تمديد مدة العطلة الرسمية على حسب مقتضيات الظروف في كل قطاع أو شركة كما تعتمد هذه التواريخ على الحسابات الفلكية وقد يتم تعديلها على حسب الرؤية الشرعية للهلال.