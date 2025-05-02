رابط معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2025 بخطوات بسيطة result.sudani.sd

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في السودان موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2025، والتي تُعد محطة مفصلية في مسار الطلاب التعليمي والجامعي. ومع انتهاء امتحانات الثانوية السودانية في الأسابيع الماضية، تزايد البحث عبر الإنترنت عن موعد ظهور النتائج، والطريقة الرسمية للحصول عليها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2025

بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم السودانية تم الإعلان عن ظهور النتيجة يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، على الرغم من انه،كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية خلال الفترة المنصرمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق التي تُجرى بدقة لضمان حقوق جميع الطلاب ويجري العمل على قدم وساق داخل الكنترول لإتمام العمليات في الوقت المحدد دون تأخير.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة السودانية: http://www.result.su.edu.sd

اختيار “نتيجة الشهادة السودانية”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر تفاصيل النتيجة بالكامل، بما في ذلك المجموع الكلي والتقدير العام.

تنويه مهم من قِبل وزارة التربية والتعليم السودانية

تُهيب وزارة التربية بجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء الروابط المزيفة أو الصفحات غير الرسمية التي تزعم نشر النتيجة، والتأكد من الحصول عليها فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

ويبقى الترقب سيد الموقف حتى لحظة إعلان النتيجة رسميًا، والتي ستحدد مستقبل آلاف الطلاب الطامحين نحو الجامعات السودانية والعربية.