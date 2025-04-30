خصومات برخص التراب .. عروض كازيون ماركت مستمرة حتى 5 من مايو 2025

توجد عروض يومية مميزة في كازيون ماركت على جميع المنتجات التي توجد بها، كما أن هناك عروض وتخفيضات بتاريخ اليوم 30 من إبريل على معظم المنتجات، وقد يتميز كازيون بوجود فروعه المتعددة القريبة من المنزل.

عروض كازيون ماركت

هناك عروض وتخفيضات مميزة على معظم المنتجات في كازيون ماركت يوم الأربعاء 30 من إبريل وهذه العروض هي

يوجد عرض على مكرونة بساطة وزن كيلو جرام بسعر 25 جنيه بدلا من 33 جنيه.

يوجد عرض على مكرونة اطياب بسعر 8,50 جنيه بدلا من 10 جنيه.

يوجد عرض على مكرونة ايطاليانو في كازيون ماركت بسعر 21 جنيه بدلا من 25 جنيه لوزن كيلو جرام.

يوجد عرض على مسحوق اوتوماتيك وزن 8 كيلو جرام بسعر 330 جنيه بدلا من 399 جنيه.

يوجد عرض على تونة توليدو مفتتة وزن 140 جرام بسعر 25 جنيه بدلا من 35 جنيه.

يوجد عرض عبر شاي ليبتون وزن 250 جرام بسعر 52,75 بدلا من 60 جنيه.

يوجد عرض على كوكاكولا أو سبرايت في كازيون في عروض اليوم 30 ابريل وزن 300 مل بسعر 12,75 جنيه بدلا من 14,25 جنيه.

أماكن كازيون في مصر

توجد العديد من الأماكن المختلفة التي يتوافر فيها فروع كازينو في مصر وهذه الأماكن تكون كالاتي