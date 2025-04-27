تردد قناة كراميش..خطوات تثبيت قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي لتسلية الصغار

تقدم قناة وناسة كراميش أبرز محتوى طفولي وكرتوني مميز للصغار، حتى أن القناة تُساهم في تلبية احتياجات الأطفال من برامج تعليمية وأخرى ترفيهية، بالإضافة إلى أنها الخيار المفضل لطفلك من أجل أن يستمتع بأفضل محتوى تقدمه القناة، وسنتعرف معًا على تحديث تردد قناة كراميش ووناسة خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش أطفال

قم بتنزيل تردد قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، كما يلي:-

قمر صناعي النايل سات.

ترددها يكون 11430.

استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد كراميش العرب سات

ولكي تقوم بتنزيل التردد الأخر لقناة كراميش أطفال على العرب سات، فجاءت كما يلي:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الحديث للقناة 11390.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز 27500.

تردد قناة وناسة أطفال

ولقناة وناسة تردد حديث على القمر الصناعي، يسهل قيامك بتنزيله وفقًا للمعلومات التالية:-

قمر صناعي النايل سات.

ترددها 11430.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة عبر عرب سات

ويمكنك تنزيل تردد قناة وناسة الثاني، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد يكون 11270.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة كراميش الجديد

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة كراميش وناسة أطفال، وفقًا لما يلي:-