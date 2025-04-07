من الهاتف في ثواني.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين عبر تطبيق بنكك مباشر

زاد البحث الفترة الماضية للتعرف على خطوات وشروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين، حيث طرح البنك تلك الخدمة مؤخرا ليتيح لكافة العملاء سواء المقيمين في الدولة أو المغتربين خارجها إمكانية فتح الحساب إلكترونيا من أي مكان وخلال أي وقت دون عناء الذهاب أو الدخول لأي فرع من فروع البنك.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول من خلال متجر التطبيقات، أو يمكنك اتباع بعض من الخطوات الآتية:

النقر على رابط بنك الخرطوم.

ثم اختيار اللغة سواء العربية أو الإنجليزية.

من ثم النقر على متابعة، والضغط على إنشاء حساب.

كتابة أي بيانات تتطلب منك في الحقول الفارغة التي أمامك.

إدخال الأوراق اللازمة وتكون بشكل صحيح، ثم اضغط على متابعة.

الموافقة على الشروط والضوابط بعد القراءة بشكل جيد.

أخيرا قم بالضغط على فتح حساب، وانتظر لتحصل على رسالة عبر هاتفك بها رقم حسابك البنكي الجديد.

الشروط اللازمة لفتح الحساب اونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة لفتح الحساب اونلاين 2025 في بنك الخرطوم والتي أعلنها البنك في وقت سابق، وتمثلت أبرز تلك الشروط لتكون على النحو التالي: