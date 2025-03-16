“هُنــــا yemenexam.com“.. رابط استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 اليمن عبـــر موقع موقع الإدارة العامة للاختبارات

استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 اليمن يبحث عنه العديد من الطلاب وأولياء الأمور في دولة اليمن وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية للطلاب الجدير بالذكر أن وزارة التعليم اليمنية كانت قد أعلنت عن قيامها بتحديث جديد خلال الفترة الماضية يمكن للطلاب من خلاله استخراج أرقام الجلوس من خلال الانترنت دون الحاجة إلى زيارة المدارس، يذكر أن أرقام الجلوس تعتبر من أهم الأشياء التي يجب أن يمتلكها الطالب عند دخوله إلى الامتحانات في هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية استخراج ارقام الجلوس فتابعوا معي.

استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 اليمن

وكانت وزارة التربية اليمنية كانت قد أكدت أنه بإمكان الطلاب استخراج ارقام الجلوس الخاصة بهم عبر منصة الادارة العامة للاختبارات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

اولا يجب التوجه إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

بعد الدخول إلى الموقع يجب الضغط على خيار الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك يجب زيارة قسم أرقام الجلوس.

ثم النقر على خيار أرقام جلوس الثانوية العامة.

الان يتطلب منك كتابة اسمك رباعيا ثم النقر على زر بحث.

سوف تظهر لك جميع تفاصيل رقم الجلوس بالإضافة إلى اسم المدرسة.

استخراج أرقام جلوس الصف التاسع 2025 اليمن

كما يمكن لطلاب الصف التاسع الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال التالي:-