240 ريال لكل طالب .. رسميًا موعد صرف الحقيبة المدرسية بالفصل الدراسي الثالث 1446

قد أوضحت الجهات المختصة موعد صرف الحقيبة المدرسية، والتي بدء بالفعل التسأل عنها باستمرار بدون توقف، وقد أشارت الجهات المختصة بالعديد من الشروط التي يجب أن يتم تنفيذها من اجل الحصول على الحقيبة المدرسية وصرف الزي المدرسي الخاص بالطلاب، وهذا الأمر لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور فقط، وفى حالة التخلف عن احد الشروط المحددة سوف يتم استبعاد المتقدم.

موعد صرف الحقيبة المدرسية

أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي المطور بان موعد صرف الحقيبة المدرسية سوف يكون في اليوم الثاني من شهر مارس، والذي سوف يوافق يوم الأحد المقبل على الفور، وأشارت أيضا بأنه سوف يتم صرف الزي المدرسي الخاص بجميع الطلاب في كافة المراحل وهذا الأمر فقط، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفى حالة تقديم المواطنين السعوديين، وعدم التحاقهم بالضمان الاجتماعي قبل التقديم، سوف يتم إلغاء التقديم الخاص بهم، على الفور بدون المراجعة لهم، لان هذا الأمر يعتبر مخالف لأحد القوانين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي.

قيمة دعم الحقيبة المدرسية

يتساءل العديد من المواطنين عن قيمة دعم الحقيبة المدرسية، وأشارت بشكل رسمي بان المبلغ المالي تصل قيمته إلى 240 ريال سعودي ، ويتم تقسيمهم بشكل خاص لكي يحصل كل طالب على 80 ريال سعودي في كل فصل دراسي، وعلى أن يكون الصرف مرة واحدة فقط من كل فصل دراسي، كما أيضا يشمل الدعم الزى المدرسي الخاص بالطالب، ويجب أن لا يكون الطالب اكبر من 18 عامًا ولا اصغر من 8 سنوات، وعلى أن يستمر الصرف طوال فترة الدراسة الخاصة به.