فعل حسابك أونلاين.. رابط فتح حساب بنك امدرمان الوطني عبر bankKhartoum.com بدون زيارة الفرع

كشف المصرف عن خطوات فتح حساب بنك امدرمان الوطني أون لاين بدون الحاجة إلى زيارة الفرع نهائياً، فبفضل الخيارات والتسهيلات التي حرص المصرف على توفيرها لعملائه أصبح من أوائل المصارف الموجودة داخل الدولة السودانية، ولكي تتمكن الإدارة من سير الخدمة على النحو المطلوب تم وضع باقة من الشروط.

فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم تم إطلاق رابط خدمة فتح حساب بنك امدرمان الوطني أونلاين للمغتربين، حيث تبذل الجهة قصارى جهدها من أجل تلبية احتياجات العملاء، وفيما يلي خطوات القيام بهذا:

التوجه إلى منصة بنك أم درمان الوطني.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب، وسوف يتم ارسال رقم الحساب عبر البريد الإلكتروني.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في العميل لكي يستطيع أن يستفيد من مميزات بنك أم درمان في السودان، والذي يسعى إلى توفير جميع متطلبات العملاء بشكل أسرع، وفيما يلي هذه الشروط: