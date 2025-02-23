كيفية استخراج رقم جلوس الصف التاسع اليمن 2025 عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

هناك عمليات بحث كثيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في اليمن للتعرف على كيفية استخراج رقم جلوس الصف التاسع 2025، وذلك لكونه شرطًا أساسيًا من أجل دخول الاختبارات، كما أنه من أهم الوسائل التي تساعد الطلاب على التعرف على النتائج الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم اليمنية قد وفرت قبل أيام قليلة رابطًا إلكترونيًا من أجل تسهيل إجراءات الحصول على رقم الجلوس للطلاب، وكذلك معرفة نتائجهم. وعبر السطور القادمة سوف نوضح لكم خطوات استخراج أرقام الجلوس.

استخرج رقم جلوس الصف التاسع باليمن

بعد الكثير من التساؤلات عن خطوات الحصول على أرقام جلوس الصف التاسع باليمن، قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله الحصول على رقم الجلوس بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

أولًا، يذهب الطالب إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم اليمنية من هنا.

ثانيًا، يتم الانتقال إلى القائمة الرئيسية المتاحة وتحديد خيار أرقام الجلوس.

ثالثًا، تحديد الصف التاسع 2025.

رابعًا، كتابة اسم الطالب بالكامل، ثم الضغط على بحث.

أخيرًا، الانتظار بضع ثوانٍ حتى انتهاء التحميل وظهور رقم الجلوس.

كيفية استخراج رقم جلوس الصف التاسع اليمن 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية إمكانية الحصول على أرقام جلوس الطلاب، وذلك من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات التابع لها، وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية: