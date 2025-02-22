“مباراة القمة بتعليق الشــوالي“ تحديث دريم ليج سوكر 2025 باتش الأهلي والزمالك ومود دوري الأبطال Dream League Soccer 2025

تعد لعبة دريم ليج سوكر Dream League Soccer 2025 من أبرز ألعاب كرة القدم على الهواتف الذكية، حيث تتيح للاعبين بناء فرقهم الخاصة والتنافس في مختلف البطولات، ومع إصدار مود دوري أبطال أفريقيا أصبح بإمكان عشاق الكرة الأفريقية، وخاصة مشجعي ناديي الأهلي والزمالك الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة.

دريم ليج سوكر 2025

هناك الكثير من المميزات في مود دوري أبطال أفريقيا والأهلي والزمالك للعبة دريم ليج، وتلك المميزات من أهمها مايلي:

إضافة الأندية الأفريقية: يحتوي المود على أشهر الأندية الأفريقية، بما في ذلك الأهلي والزمالك مما يتيح للاعبين خوض مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

التعليق العربي: تم دمج التعليق العربي في اللعبة، مما يزيد من واقعية المباريات ويعزز من تجربة اللعب.

أطقم وشعارات محدثة: تتضمن اللعبة أطقم الفرق للموسم الحالي، بالإضافة إلى الشعارات الرسمية للأندية، مما يضفي طابعًا حقيقيًا على المباريات.

ملاعب مخصصة: تم إضافة ملاعب تحاكي تلك الموجودة في القارة الأفريقية، مع تصميمات تعكس الثقافة والبيئة المحلية.

تحسينات في الجرافيكس: تم تحسين جودة الرسومات لتوفير تجربة بصرية مميزة، مع تفاصيل دقيقة للاعبين والملاعب.

كيفية تنزيل وتثبيت المود