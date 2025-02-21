“Ang Mutya ng Section“ مسلسل جوهره القسم الحلقه 8 قصة المسلسل والمنصات الناقلة

مسلسل جوهره القسم الحلقه 8 تعتبر من أكثر الحلقات التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين حول العالم، مسلسل جوهرة القسم E” (Ang Mutya ng Section E) هو دراما فلبينية عرضت عام 2025، تجمع بين الكوميديا والأحداث المدرسية، تدور القصة حول 16 طالبًا مشاغبًا ومعلمة شابة حازمة في القسم E القسم الأدنى والأكثر تمردًا في مدرسة القيمة العالية الدولية، تتغير حياتهم بشكل جذري عند انضمام جاي جاي ماريانو المغني الموهوب وعضو سابق في فرقة جيل بوب إلى صفهم ليصبح جوهرة القسم E.

مسلسل جوهره القسم الحلقه 8

في الحلقة الثامنة تتصاعد التحديات بين جاي جاي وزملائه في القسم E، حيث يواجهون معًا مواقف تكشف عن جوانب جديدة من شخصياتهم، تستمر المعلمة الشابة في محاولاتها لفرض النظام، بينما يبدأ الطلاب في إظهار تغيير إيجابي في سلوكهم نتيجة تأثير جاي جاي.

كيفية مشاهدة مسلسل جوهره القسم

يمكن مشاهدة الحلقة الثامنة مترجمة للعربية عبر موقع المصطبة TV وموقع قصة عشق.

أبرز الممثلين المشاركين في المسلسل

هناك الكثير من الممثلين الذين شاركوا في هذا العمل والذي من أبرزهم: