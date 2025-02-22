لينك منصة مظلتي..استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق فور ظهورها لدى وزارة العمل

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تظهر حتى الآن بسبب أن وزارة العمل تعمل على اختيار أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق بكل شفافية حيث يتم الاختيار طبقاً للشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الدعم وفي حالة ظهور النتيجة النهائية سوف يتم الإعلان عنها عبر منصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق.

استعلم عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم تخصيص منصة مظلتي الإلكترونية من أجل متابعة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

الدخول بحسابك إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

كما يجب بعدها اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها كذلك تحديد الوجبة السابعة في حالة ظهورها.

ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المقبولين.

بذلك يمكن التعرف على النتيجة في حالة الإعلان عنها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدمين لديهم عمر من 18 إلى 60 عام للرجال فقط لا غير.

كذلك المرأة يجب أن يكون عمرها من 15 حتى 55 عام.

يجب أن يكون المتقدمين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لديهم 4 أشخاص للحصول على الدعم.

يطلب دعم الرعاية الاجتماعية أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري لا يزيد عن الحد المانع لصرفها.

المستندات والأوراق اللازمة للدعم