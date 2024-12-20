افرحي يا ست البيت.. أسعار الفراخ البيضة والبلدي والبيض اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

أسعار الفراخ البيضة والبلدي والبيض اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أعلنت بورصة الدواجن اليوم عن التحديث الصباحي لأسعار الفراخ البيضاء. وتعد بورصة الدواجن منصة تجارية تقدم بشكل يومي تفاصيل أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت، وتعتبر المصدر الرئيسي لتحديد متوسط سعر كيلو الفراخ في المزارع، مما يسهم في تحديد الأسعار النهائية التي تصل للمستهلك في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضة والبلدي اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

أما عن أسعار الفراخ البيضة والبلدي اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، استقرت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها في الأسواق اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، بحسب ما أظهرت بيانات بورصة الدواجن:

الدواجن البيضاء : تراوحت الأسعار في البورصة بين 72 و73 جنيهًا للكيلو، ليباع الكيلو في الأسواق بسعر يتراوح من 82 إلى 83 جنيهًا.

: تراوحت الأسعار في البورصة بين 72 و73 جنيهًا للكيلو، ليباع الكيلو في الأسواق بسعر يتراوح من 82 إلى 83 جنيهًا. الدواجن الحمراء (ساسو) : تراوحت الأسعار من 77 إلى 78 جنيهًا للكيلو في البورصة، ويباع الكيلو للمستهلك بسعر يتراوح بين 87 و88 جنيهًا.

: تراوحت الأسعار من 77 إلى 78 جنيهًا للكيلو في البورصة، ويباع الكيلو للمستهلك بسعر يتراوح بين 87 و88 جنيهًا. الدواجن البلدي : سجل سعر الدواجن البلدي 110 جنيهات في البورصة، بينما يصل سعر البيع للمستهلك إلى 120 جنيهًا.

: سجل سعر الدواجن البلدي 110 جنيهات في البورصة، بينما يصل سعر البيع للمستهلك إلى 120 جنيهًا. البانيه: تراوحت أسعار البانيه في الأسواق اليوم بين 180 و185 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر : سجلت كرتونة البيض الأحمر في البورصة سعرًا قدره 148 جنيهًا، ليباع للمستهلك بسعر 158 جنيهًا.

: سجلت كرتونة البيض الأحمر في البورصة سعرًا قدره 148 جنيهًا، ليباع للمستهلك بسعر 158 جنيهًا. البيض الأبيض : بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في البورصة نحو 147 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 157 جنيهًا.

: بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في البورصة نحو 147 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 157 جنيهًا. البيض البلدي: سجلت كرتونة البيض البلدي سعرًا في البورصة قدره 150 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم