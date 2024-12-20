بأحدث 20 كود متاح .. اكواد بلوكس فروت 2024 وخطوات استخدامها لـجوائز وأسلحة مطورة 

تعتبر لعبة “بلوكس فروتس” واحدة من أكثر الألعاب شهرة على منصة روبلوكس، حيث تتيح للاعبين فرصة استكشاف البحار ومحاربة الأعداء واكتساب قدرات مميزة من خلال تناول الفواكه السحرية، وتقوم اللعبة بإصدار أكواد ترويجية بشكل دوري تمنح اللاعبين مكافآت مثل تعزيزات الخبرة (XP) وإعادة تعيين النقاط الإحصائية وعملات داخل اللعبة، وفيما يلي قائمة بأحدث 20 كود متاح حاليًا.

اكواد بلوكس فروت

يمكن للاعبين الدخول في معارك ملحمية، واكتساب قدرات مذهلة من خلال تناول الفواكه السحرية، والعمل على بناء استراتيجيات لتطوير شخصياتهم وتعزيز تجربة اللعب، توفر اللعبة أكواد مجانية تتيح مكافآت حصرية مثل رفع مستوى الخبرة (XP)، إعادة توزيع النقاط الإحصائية، وعملات داخل اللعبة، في هذا المقال، سنستعرض أحدث 20 كود في بلوكس فروتس:

KITT_RESETإعادة ضبط النقاط الإحصائية. Sub2CaptainMaui– 20 دقيقة من تعزيز المهارات بمعدل ضعفين. DEVSCOOKING – 20 دقيقة من تحسين المهارات بمعدل مرتين. kittgaming – 20 دقيقة من تعزيز الخبرة بمعدل 2x. Sub2Fer999 – 20 دقيقة من تعزيز الخبرة بمعدل ضعفين. Enyu_is_Pro – 20 دقيقة من تعزيز الكفاءة بمعدل 2x. Magicbus– 20 دقيقة من تعزيز المهارة بمعدل 2x. JCWK – 20 دقيقة من تعزيز الكفاءة بمعدل 2x. Starcodeheo– 20 دقيقة من تعزيز المهارات بمقدار مرتين. Bluxxy– 20 دقيقة من تعزيز الخبرة بمعدل 2x. fudd10_v2- الحصول على 2 من عملة اللعبة (بيلي). SUB2GAMERROBOT_EXP1- 30 دقيقة من تعزيز الخبرة بمعدل الضعف. Sub2NoobMaster123 – 15 دقيقة من زيادة الخبرة بمعدل 2x. Sub2UncleKizaru – إعادة ضبط النقاط الإحصائية. Sub2Daigrock – 15 دقيقة من زيادة المهارات بمعدل 2x. Axiore – 20 دقيقة من زيادة الخبرة بمعدل 2x. TantaiGaming – 15 دقيقة من تعزيز المهارات بمعدل 2x. StrawHatMaine- 15 دقيقة من تعزيز الخبرة بمعدل مرتين. Sub2OfficialNoobie – 20 دقيقة من تحسين المهارة بمعدل 2x. TheGreatAce– 20 دقيقة من تعزيز الخبرة بمعدل ضعفي.

كيفية استخدام الأكواد: