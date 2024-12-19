لا يفوتك Kuruluş Osman المؤسس عثمان الحلقة 175 على قناة الفجر الجزائرية في هـذا الموعـد.. حليـمة تكشف الحقيـقة

المؤسس عثمان الحلقة 175 من أكثر الحلقات التي يبحث عنها جميع محبي المسلسلات التركية، حيث تعد المسلسلات من أكثر الوسائل التي يفضلها الناس لقضاء وقت الفراغ أو للاسترخاء وتهدئة الذهن، في الوقت الحالي، يبرز مسلسل قيامة المؤسس عثمان كأحد أكثر المسلسلات بحثا، حيث يتناول قصة تاريخية عن تأسيس الدولة العثمانية، مما دفع العديد من المتابعين إلى البحث بشكل مستمر عن تفاصيل الحلقة 175 من المسلسل، وهو ما سنتناوله في هذا المقال.

المؤسس عثمان الحلقة 175

تتميز المسلسلات التاريخية بجذبها لعدد كبير من المتابعين، حيث تقدم أحداثا واقعية استنادا إلى وقائع تاريخية وقعت في العصور الماضية، مما يزيد من اهتمام المشاهدين بها، وتحقق هذه المسلسلات عادة نسب مشاهدة عالية بفضل تأثيرها الكبير والمحتوى التاريخي الغني، من أبرز هذه المسلسلات حاليا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 الذي يعد واحدا من أهم الأعمال التاريخية المعروضة، حيث يجذب جمهورا واسعا بفضل قصته المستوحاة من تأسيس الدولة العثمانية.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

يرغب العديد من متابعي مسلسل قيامة عثمان، خصوصا من شاهدوا الحلقة 174، في معرفة موعد عرض الحلقة الجديدة لاستكمال أحداث الحلقة السابقة، تعرض قناة الفجر الجزائرية المسلسل كل يوم خميس الساعة 9:00 مساءً، بعد أن يتم بثه مباشرة على شبكة قنوات ATV التركية يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث المسلسل حول حياة المؤسس عثمان، حيث يعرض الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية التي واجهها أثناء تأسيس الدولة العثمانية، كما يمكن لمتابعي المؤسس عثمان الحلقة 175 تنزيل القناة عبر التردد الذي سيتم توفيره كالآتي:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10769.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 11034.

القمر الصناعي: عرب سات.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

احداث الحلقة 175 قيامة عثمان

في الحلقة 175 من مسلسل قيامة عثمان تتصاعد الأحداث مع عودة ظهور المغول بقيادة القائد تويجار المعروف بـ”جلاد المغول”، حيث يصل إلى قبيلة عثمان كسفير يطالب بالمبايعة ودفع الضرائب، و في الوقت نفسه، ينجح عثمان في فتح قلعة آق حصار بعد اكتشاف ثغرة بالجدار المخصص لتصريف المياه، مما أتاح له تفجيرها والدخول للقلعة رغم صلابتها.

تشهد الحلقة أيضا فرار لوكاس ومساعده هيرستو من القلعة، بينما تلتقي حليمة بوالديها الحقيقيين، عثمان وبالا، وتبدأ رحلة اكتشاف نسبها الحقيقي، مما يفتح الباب أمام كشف مزيد من الأسرار.