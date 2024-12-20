“بعد طول انتظار” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 على قناة الفجر الجزائرية

إن محبي وعشاق هذا المسلسل التاريخي ينتظرون بفارغ الصبر معرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 مترجمة باللغة العربية، حيث إن الإعلان الأول للحلقة الجديدة زاد من فضول المشاهدين بشكل كبير جدًا مما عمل على رفع نسبة الإثارة والتشويق لمعرفة التفاصيل التي سوف يتم بثها في الحلقة الجديدة، جدير بالذكر أن الحلقة الماضية قد تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية جدًا وقد تكون الأعلى على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

يريد الأشخاص معرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 وذلك حتى يتمكنوا من استكمال ومواصلة الأحداث التي تم عرضها في الحلقة الماضية، جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم عرض هذه الحلقة في يوم الخميس وبالتحديد في تمام الساعة 9:00 مساء على قناة الفجر الجزائرية.

يجب أن نوضح أن هذا المسلسل يتم عرض حلقة واحدة منه أسبوعيًا حيث يتم بث الحلقة الحصرية على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة 8:00 مساء ولكن يتم عرض هذه الحلقة باللغة التركية، وبعد ذلك يتم ترجمة الحلقة للغة العربية ويتم عرضها في اليوم التالي للمشاهدين من داخل الدول العربية على قناة الفجر الجزائرية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يجب العلم أن أحداث هذا المسلسل تاريخية وتدور حول حياة مؤسس الدولة العثمانية كما أنها تكشف التحديات والصعوبات السياسية وأيضًا الاقتصادية التي خاضها طوال مسيرته وسوف نوضح لكم تردد القنوات الناقلة لهذا المسلسل فيما يلي:

تردد قناة ATV التركية

يمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

قناة الفجر الجزائرية

بينما تردد هذه القناة على عرب سات يتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات