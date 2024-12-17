حـدث تردد قنوات الاطفال 2025 واستقـبل أحلى الأغاني والأفلام الكرتونية “وناسة وبطوط وطيور الجنة”

يعتبر تثبيت تردد قنوات الأطفال 2025 وسيلة أساسية لتزويدهم بالمعلومات الملائمة لأعمارهم، وتعليمهم المهارات والقيم الحياتية، إلى جانب دورها في الترفيه وإدخال السرور إلى نفوسهم، ومع تغير ترددات هذه القنوات، ومنها فتسعى الأمهات لمعرفة التحديثات الجديدة لترددات قنوات الأطفال لعام 2024، حيث يريد كل منهم مشاهدة آمنة لأبنائهم، ولمعرفة التردد الجديد لهذه القنوات تابعوا معنا السطور القادمة.

تردد قنوات الاطفال 2025

يبحث الكثير من الأمهات عن أحدث ترددات قنوات الأطفال 2025 مثل وناسة وكراميش وطيور الجنة، لتكون مرجعا مفيدا للأمهات، حيث تعد هذه القنوات مصدر ترفيه للأطفال بمختلف أعمارهم، وذلك لأنهم يستمتعون بمشاهدة الرسوم المتحركة وقضاء وقت ممتع مع العائلة، ويتميز الوطن العربي بتنوع قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف يعزز استفادة الطفل العربي.

تردد قناة وناسة

تسعى قنوات الأطفال مثل قناة وناسة وكراميش وطيور الجنة إلى تلبية احتياجات الطفل المسلم من خلال تحسين سلوكه وتنمية مهاراته وتعزيز قدراته الفكرية، وذلك عبر برامج متنوعة، ويكون تردد قناة وناسة بالشكل التالي:

التردد 11470.

استقطاب: عمودي.

ومعدل ترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

من أبرز تردد قنوات الاطفال 2025 هي قناة طيور الجنة، حيث استطاعت هذه القناة أن تصنع لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويكون تردد هذه القناة كالآتي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

كما معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط

تقدم قناة بطوط مجموعة من الأفلام الكرتونية المحبوبة لدى الأطفال، بالإضافة إلى تقديم أفكار ومعلومات هادفة لهم، هذا جعل العديد من الأمهات يبحثن عن تردد القناة الجديد ضمن ترددات قنوات الأطفال. وفيما يلي تردد قناة بطوط:

تردد قناة بطوط على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11594

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: ⅚

تردد قناة بطوط على نايل سات