كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين bankofkhartoum عبر بنكك

رسوم فتح حساب بنك الخرطوم

أوضح البنك أن عملية فتح الحساب عبر الإنترنت مجانية تمامًا، ولا تُفرض أي رسوم تسجيل. ولكن يُشترط إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني فور إنشاء الحساب، وذلك لتغطية الرسوم الإدارية أو أي معاملات بنكية مستقبلية وبفضل هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان السودانيين داخل وخارج البلاد فتح حسابات بنكية بسهولة تامة عبر الإنترنت، مما يُوفر الوقت ويُعزز تجربة العملاء في التعامل مع بنك الخرطوم الرائد في تقديم الخدمات البنكية الرقمية.