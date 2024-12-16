كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين bankofkhartoum عبر بنكك

أعلن بنك الخرطوم عن تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت وذلك دون الحاجة لزيارة أي فرع. هذه الخدمة الجديدة تأتي لتوفير الوقت والجهد على العملاء، حيث يمكن للمواطنين السودانيين وأبنائهم المغتربين فتح الحسابات بسهولة من خلال استمارة إلكترونية. في هذا المقال، نوضح كيفية إتمام العملية بخطوات مُبسطة ومُفصلة.
رابط استمارة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين
أكد بنك الخرطوم أن الاستمارة الإلكترونية متاحة حصريًا عبر الرابط الرسمي والخدمة موجهة للسودانيين داخل وخارج السودان، ويشترط امتلاك بريد إلكتروني مفعل من أجل التسجيل وملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
خطوات فتح الحساب إلكترونيًا
لإكمال استمارة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، أوضح البنك خمس خطوات رئيسية:
- الدخول إلى الرابط onlineaccount.bok-sd.com.
- اختيار اللغة المناسبة وإدخال رمز التحقق ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- تحميل نسخة ضوئية من جواز السفر لإثبات الهوية.
- إدخال البيانات الأساسية والتوقيع إلكترونيًا بعد التحقق من الوجه.
- استلام رقم الحساب فورًا بعد إتمام الخطوات السابقة.
شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين
وضع البنك مجموعة من الشروط لفتح الحساب الإلكتروني:
- أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.
- امتلاك أوراق إثبات شخصية سارية المفعول.
- ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني قبل بدء عملية التسجيل.
- إيداع مبلغ مالي في الحساب فور فتحه لتجنب أي رسوم إدارية مستقبلية.
رسوم فتح حساب بنك الخرطوم
أوضح البنك أن عملية فتح الحساب عبر الإنترنت مجانية تمامًا، ولا تُفرض أي رسوم تسجيل. ولكن يُشترط إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني فور إنشاء الحساب، وذلك لتغطية الرسوم الإدارية أو أي معاملات بنكية مستقبلية وبفضل هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان السودانيين داخل وخارج البلاد فتح حسابات بنكية بسهولة تامة عبر الإنترنت، مما يُوفر الوقت ويُعزز تجربة العملاء في التعامل مع بنك الخرطوم الرائد في تقديم الخدمات البنكية الرقمية.