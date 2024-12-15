تعطيل الدراسة غدا في تــلك المحافظات المصرية.. وزارة التربية والتعليم تـــوضــح

انتشرت الكثير من الاخبار عن وجود تعطيل الدراسة غدا الاثنين الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024 في جمهورية مصر العربية بسبب سوء الاحوال الجوية والأمطار وغيرها، لذلك يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن حقيقة الأمر وهل تلك الاخبار أم صحيحة وذلك في ظل وجود العديد من الأخبار الغير صحيحة، مع اقتراب امتحانات الترم الأول لكافة الصفوف الدراسية واجازة نصف العام 2025.

تعطيل الدراسة

كشفت المصادر أن تلك الاخبار المتداولة عن تعطيل الدراسة غدا ما هي إلا مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة ولم يتم الاعلان بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة الرسميه عن وجود أي اجازة رسمية وفي حال وجودها سنوفيكم بآخر الأخبار.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، والتي ستبدأ وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة على النحو التالي:

صفوف النقل والشهادة الإعدادية: امتحانات النقل ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 يناير 2025.

الشهادة الإعدادية: تبدأ امتحاناتها يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025.

المدارس الدولية: يمكن أن تختلف مواعيد الامتحانات وفقًا لأنظمة تلك المدارس، ولكن يجب أن تنتهي قبل يوم 25 يناير 2025.

إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم السبت 8 فبراير 2025.