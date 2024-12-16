3MO YAZED KIDES TV .. تثبيت تردد قناة عمو يزيد للأطفال 2025 .. نزلها واستمتع بالاغاني

تردد قناة عمو يزيد تعد هذه القناة هي واحدة من أهم القنوات الخاصة بالأطفال، حيث حققت شهرة كبيرة ونجاح عظيم في وقت قياسي، وذلك بسبب تعلق الأطفال بها لأنها تقدم لهم كل ما يحبون مشاهدته ويستمتعون برؤيته ويسعدون بسماعه، فهي تسعى دائما الي تقديم كافة الأشياء التي تخص الأطفال في تعليمهم الأخلاق الحميدة، والعادات والتقاليد العربية السليمة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد قناة عمو يزيد.

تردد قناة عمو يزيد

وتعمل إدارة القناة على تغيير تردد قناة عمو يزيد حتى تستمتع بصورة وصوت نقي دون انقطاع أو تشويش فهي الاختيار الأفضل إلى جميع الأطفال لأنها تقدم محتوى هادف ومفيد لجميع الأطفال فهي تسعى إلى تقديم كافة الوسائل التعليمية للطفل من خلال محتواها الذي يعمل على تعليم الأطفال التعاليم الدينية الصحيحة التي يجب على الطفل اتباعها، وعلاوة على أن القناة تقدم محتواها بشكل مجاني، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة عمو يزيد على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 10923.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

ضبط تردد قناة عمو يزيد