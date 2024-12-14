متاح الان رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع داخل وخارج السودان عبر تطبيق بنك

وفر البنك الوطني خدمة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع نهائياً، وذلك بهدف التيسير على المقيمين بالخارج، فلقد تعد هذه الخدمة من أفضل الخدمات الإلكترونية التي تم اتاحتها مؤخراً، حيث إنه عن طريقها يتمكن للمغترب من إنجاز جميع التعاملات البنكية عبر الإنترنت، شريطة استيفاء الشروط المحددة من قِبل البنك الوطني.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع

أتاحت الجهات المختصة خدمة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع من أجل التسهيل على المغتربين، ويأتي ذلك استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم بمميكنة جميع الخدمات بهدف توفير الوقت والجهد، وجاءت خطوات إتمام ذلك:

لابد من تحميل التطبيق الإلكتروني على هاتف الأندرويد أو الآيفون .

أو الانتقال مباشرة إلى البوابة الرسمية الخاصة ببنك الخرطوم .

الضغط على خانة تسجيل جديد.

ادخال كلمة المرور، ثم الضغط على انشاء حساب جديد.

اختيار اللغة المفضلة.

ادخال جميع البيانات الشخصية في الحقول الفارغة.

الموافقة على الشروط والأحكام التي تخضع لها الخدمة.

النقر على ارسال الطلب، والانتظار حتى ارسال رسالة نصية تؤكد نجاح الخدمة وتشتمل على رقم الحساب الشخصي.

شروط انشاء حساب في بنك الخرطوم

مرت الدولة السودانية بظروف قاسية أجبرت بعض المواطنين الهجرة للخارج، مما جعلت التعامل بالبنوك أمر صعب وخلال هدوء المنطقة قليلاً تم استرجاع جميع التعاملات البنكية من جديد، شريطة استيفاء الشروط التالية: