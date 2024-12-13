وصلت كام؟ .. أعرف هتدفع كام في اسعار باقات فودافون فليكس بعد الزيادة الجديدة

أعلنت شركة فودافون مصر عن تغيير جميع أسعار باقات فودافون فليكس وأسعار كروت الشحن، حيث بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة لفودافون فليكس بعد الزيادة الرسمية، وأوضحت شركة فودافون أن تحديث أسعار فودافون تم الإعلان عنه في رسائل للعملاء، وكشفت عن خطة الأسعار الجديدة بعد قرار الزيادة عن طريق تطبيق أنا فودافون.

اسعار باقات فودافون فليكس

جاءت أسعار باقات فودافون فليكس بعد الزيادة التي أقرتها شركات المحمول كالتالي:

باقة فودافون فليكس بعد الزيادة الجديدة أصبح سعرها 90 جنيه بدلًا من 70 جنيه.

سعر باقة فودافون فليكس بعد قرار الزيادة الجديدة 40 جنيه بدلًا من 30 جنيه.

أصبح سعر باقة فودافون فليكس بعد الزيادة الجديدة 130 جنيه بدلًا من 100 جنيه.

سعر باقة فودافون فليكس بعد الزيادة الجديدة أصبح 60 جنيه بدلًا من 45 جنيه.

زيادة أسعار كروت الشحن الفكة

قائمة أسعار كروت الشحن القمة بعد قرار الزيادة الجديدة التي أصدرتها شركات المحمول:

زيادة سعر كارت الشحن الفكة وأصبح 13 جنيه بدلًا من 10 جنيه ويعطي رصيد 9.1 جنيه.

سعر كارت الشحن الفكة فئة 12.5 أصبح بعد قرار الزيادة 16.5 ويعطي رصيد 11.5 جنيه.

زيادة سعر كارت الشحن الفكة فئة 15 جنيه وأصبح بعد الزيادة 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.5 جنيه.

سعر كارت الشحن الفكة فئة 20 جنيه أصبح بعد قرار الزيادة 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

قيمة الزيادة الجديدة على الكروت

وضعت شركات الاتصالات زيادات نسبية على كافة أسعار الكروت، وهذا بشكل رسمي مختم من المصرية للاتصالات على جميع الشركات.