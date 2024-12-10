بعد الزيادة الاخيرة…أسعار باقات فليكس وإنترنت وكروت الشحن من شركة فودافون مصر

اسماء حسن تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
بعد الزيادة الاخيرة…أسعار باقات فليكس وإنترنت وكروت الشحن من شركة فودافون مصر

شهدت الفترات الأخيرة تغييرات ملحوظة في أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن المقدمة من شركات الاتصالات في مصر، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بين المواطنين حول أسباب هذه الزيادات المتكررة ومع بداية شهر ديسمبر الجاري، أعلنت شركة فودافون مصر عن زيادات جديدة طالت معظم خدماتها، ما دفع المشتركين للبحث عن التفاصيل الدقيقة للأسعار الجديدة. في هذا المقال، نستعرض لكم كافة التفاصيل حول الزيادات الجديدة التي شهدتها باقات فليكس وكروت الشحن.

أسعار باقات فليكس الجديدة من شركة فودافون

شركة فودافون قامت بتعديل أسعار باقات فليكس الشهيرة، والتي تعتبر من أكثر الباقات استخداما بين المشتركين حيث شهدت باقة فليكس 40 زيادة لتصبح بسعر 40 جنيهًا بعد أن كانت تُقدم بسعر 30 جنيهًا فقط. وهذا هو الجدول الكامل بأسعار باقات فليكس الجديدة من شركة فودافون

اسم الباقةالسعر القديم (جنيه)السعر الجديد (جنيه)
باقة فودافون فليكس 303040
باقة فودافون فليكس 454560
باقة فودافون فليكس 707090
باقة فودافون فليكس 100100130

زيادات أسعار كروت الشحن الفكة

لم تقتصر الزيادات على باقات الإنترنت فقط، بل امتدت لتشمل أيضا كروت الشحن الفكة التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من العملاء وكارت الشحن الذي كان بسعر 10 جنيهات أصبح الآن بسعر 13 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه

فئة الكارتالسعر الجديد (جنيه)الرصيد المقدم (جنيه)
10 جنيهات139.1
12.5 جنيه16.511.55
15 جنيهًا19.513.65
20 جنيهًا2618.2
29 جنيهًا3826.6

أسعار النت الأرضي

تتراوح قيمة الزيادة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي من 239.4 جنيه شهريا شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة سوبر 140 جيجابايت، وحتى 2006.4 جنيه شهريا شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة ماكس 1 تيرا وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة بعد تطبيق الزيادة:

اسم الباقةحجم الباقة (جيجابايت)السعر الجديد (جنيه)شاملة ضريبة القيمة المضافة
سوبر140239.4نعم
سوبر200330.6نعم
سوبر250410.4نعم
سوبر400649.8نعم
سوبر600850نعم
سوبر1 تيرا1550.4نعم
ميجا250604.2نعم
ميجا6001185.6نعم
ميجا1 تيرا1778.4نعم
الترا250798نعم
الترا6001402.2نعم
ماكس1 تيرا2006.4نعم

 

معلومات الكاتب
اسماء حسن

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