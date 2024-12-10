بعد الزيادة الاخيرة…أسعار باقات فليكس وإنترنت وكروت الشحن من شركة فودافون مصر

شهدت الفترات الأخيرة تغييرات ملحوظة في أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن المقدمة من شركات الاتصالات في مصر، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بين المواطنين حول أسباب هذه الزيادات المتكررة ومع بداية شهر ديسمبر الجاري، أعلنت شركة فودافون مصر عن زيادات جديدة طالت معظم خدماتها، ما دفع المشتركين للبحث عن التفاصيل الدقيقة للأسعار الجديدة. في هذا المقال، نستعرض لكم كافة التفاصيل حول الزيادات الجديدة التي شهدتها باقات فليكس وكروت الشحن.

أسعار باقات فليكس الجديدة من شركة فودافون

شركة فودافون قامت بتعديل أسعار باقات فليكس الشهيرة، والتي تعتبر من أكثر الباقات استخداما بين المشتركين حيث شهدت باقة فليكس 40 زيادة لتصبح بسعر 40 جنيهًا بعد أن كانت تُقدم بسعر 30 جنيهًا فقط. وهذا هو الجدول الكامل بأسعار باقات فليكس الجديدة من شركة فودافون

اسم الباقة السعر القديم (جنيه) السعر الجديد (جنيه) باقة فودافون فليكس 30 30 40 باقة فودافون فليكس 45 45 60 باقة فودافون فليكس 70 70 90 باقة فودافون فليكس 100 100 130

زيادات أسعار كروت الشحن الفكة

لم تقتصر الزيادات على باقات الإنترنت فقط، بل امتدت لتشمل أيضا كروت الشحن الفكة التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من العملاء وكارت الشحن الذي كان بسعر 10 جنيهات أصبح الآن بسعر 13 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه

فئة الكارت السعر الجديد (جنيه) الرصيد المقدم (جنيه) 10 جنيهات 13 9.1 12.5 جنيه 16.5 11.55 15 جنيهًا 19.5 13.65 20 جنيهًا 26 18.2 29 جنيهًا 38 26.6

أسعار النت الأرضي

تتراوح قيمة الزيادة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي من 239.4 جنيه شهريا شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة سوبر 140 جيجابايت، وحتى 2006.4 جنيه شهريا شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة ماكس 1 تيرا وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة بعد تطبيق الزيادة: