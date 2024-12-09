فتح حساب بنكك اونلاين Bank Of Khartoum من بــرة وجــوة السودان.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين

في ظل الظروف التي تمر بها السودان قرر بنك الخرطوم إعادة تفعيل خدمة فتح حساب بنكك التي تم توقف العمل بها نظرا للأحداث السابقة وخاصة بعد أن تم غلق فرع البنك في الخرطوم، ومع هدوء الأوضاع نسبيا في السودان، أعاد البنك تفعيل الخدمة مرة أخرى تسهيلا على العملاء وتيسير لهم، وإليكم أهم خطوات تفعيل هذه الخدمة من البنك في السطور التالية.

فتح حساب بنكك

هناك بعض الأوراق المهمة التي يجب توافرها لكل من يرغب في فتح حساب بنكك وذلك بعد إعلان موقع بنك الخرطوم عن تفعيل هذه الخدمة بعد توقف دام لعدة أشهر، وإليكم هذه المستندات والتي تتمثل في التالي:

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم لفتح الحساب البنكي عن 18 عام.

أن يمتلك المتقدم بريد إلكتروني خاص به وذلك لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

أن يتم إحضار إثبات الهوية وذلك من صورة جواز سفر ساري أو بطاقة هوية سارية.

يتم وضع مبلغ فتح حساب قيمة 10,000 جنيه سوداني، يتم خصم رسوم فتح الحساب والدمغات منه.

عدم امتلاك المتقدم لحساب بالفعل في بنك الخرطوم.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

حتى تتمكن من فتح حساب بنكك يجب عليك أن تتبع عدة خطوات مهمة نوضحها في السطور التالية: