افتح ياسمسم… استقبل تردد قناة سمسم الجديد وفرح اولادك واسعدهم

يتساءل الجميع عن تردد قناة سمسم الجديد هي قناة سعودية المنشأ تم انشائها بهدف تعليم الأطفال الثقافة العربية وتنمية المعلومات الدينية لديهم، للك يتم بث محتوى ترفيهي للأطفال ويساعد على تنمية قدراتهم الذهنية وتزويد عقولهم ببعض المفاهيم الخاصة بالدين الإسلام، وقد نالت هذه القناة إعجاب الكثير من الأباء في الوطن العربي، وبدأ الجميع في البحث عن تردد هذه القناة وطريقة ضبطها.

تردد قناة سمسم الجديد 2024

تعمل قناة سمسم على عرض محتوى يجذب أنتباه الأطفال وينال أعجبهم، وإليكم تردد القناة على الأقمار الصناعية المتاحة.

تردد قناة سمسم على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة بث: HD.

تردد قناة سمسم على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

جودة بث القناة HD.

مميزات قناة سمسم الجديد.

أهم ما يميز قناة سمسم الجديدة أنها:

يمكن ضبط التردد الخاص بقناة سمسم بسهولة بدون دفع رسوم إضافية.

يتم تصنيفها من القنوات المفتوحة التي تبث محتواها على مدار اليوم.

هي قناة خاصة للأطفال وتعرض مجموعة من البرامج التثقيفية والتي تساعد على تنمية عقول الأطفال.

مقر هذه القناة هو المملكة السعودية وتم إنشائها بهدف تثقيف الأطفال والتعرف على المعلومات الخاصة بالدين الإسلامي في الوطن العربي.

بالإضافة إلى أنها تعرض المحتوى بشكل شيق ولا يشعر الطفل بالملل، ويترك الآباء أطفالهم أما شاشة القناة بدون قلق.

جميع البرامج التي تقدمها القناة تتوافق مع العادات والثقافة والتقاليد العربية.

محتوى قناة سمسم الجديد.

أهم مايميز هذه القناة أن محتواها مخصص للأطفال ومن أكثر البرامج التي يتم تقديمها :