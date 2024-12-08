احلى لولو ياولاد تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي لتسلية الأطفال

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في فترة وجيزة، بتقديمها إلى باقة كبيرة من الأعمال الطفولية والكرتونية المميزة، ناهيك عن أن القناة أخذت شهرة كبيرة وشعبية عالية بين باقي القنوات الأخرى، بما تقدمه من هذا المحتوى الأكثر من رائع، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على ترددها الجديد سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال

هناك بعض البيانات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة وناسة أطفال على النايل، وإمكانية مشاهدة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وبجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الأول للقناة “العرب سات”.

التردد الجديد معنا يكون “11270”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

فيما أن استقطاب القناة فهو “عمودي”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

نزل تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

أما عن البيانات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني “العرب سات”.

التردد الثاني “11470”.

معنا استقطاب وناسة “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال على الناي سات وعرب سات؟

تقدم القناة كل ما هو مميز في عالم الطفل والكرتون، ومن بينها التالي:-