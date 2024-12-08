أجـــمــد جــيم.. تحديث النسخة الجديدة من لعبة جاتا سان اندرياس GTA + شفرات جي اي تي هتخليك حــريف

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أجـــمــد جــيم.. تحديث النسخة الجديدة من لعبة جاتا سان اندرياس GTA + شفرات جي اي تي هتخليك حــريف
أجـــمــد جــيم.. تحديث النسخة الجديدة من لعبة جاتا سان اندرياس وشفرات جي اي تي هتخليك أجمد واحد في اللعبة

الحصول على تحديث النسخة الجديدة من لعبة جاتا سان اندرياس تلك اللعبة الشهيرة في عالم ألعاب الفيديو القتالية والتي تعرف قديما بلعبة سارق السيارات، حيث أن التحديث الجديد يضيف للعبة الكثير من الإمكانيات والمميزات الجديدة التي تجعل اللعب أكثر إثارة وتشويق من ذي قبل، وإليكم أهم ما يميز تحديث جاتا الجديد في السطور التالية.

تحديث النسخة الجديدة من لعبة جاتا سان اندرياس

تم إضافة الكثير من الامتيازات إلى لعبة جاتا وذلك من خلال تحديث النسخة الجديدة من لعبة جاتا سان اندرياس، حيث يحتوي التحديث الجديد على التالي:

  • تم إضافة الكثير من التحديثات إلى رسومات وتصميمات اللعبة، وذلك لجعلها أكثر محاكاة للواقع.
  • تم توفير عدد كبير من الشاحنات والسيارات الكبيرة وسيارات المطافي وغيرها من المركبات.
  • تم إضافة أكثر من زر تعمل على تسهيل أداء المهمات بسرعة كبيرة.
  • قامت اللعبة بتطوير شخصيات اللعب وركزت في تفاصيل الوجه.
  • إضافة أوضاع يمكنك اللعب فيها بدون الإنترنت مما يساعدك على اللاعب في أي وقت.

نصائح عند تحديث جاتا

إذا رغبت في عمل تحديث النسخة الجديدة من لعبة جاتا سان اندرياس فعليك اتباع عدة نصائح مهمة جدا، يعد من أهمها ما يلي:

  • عليك توفير مساحة مناسبة من الذاكرة في هاتفك وذلك لتضمين الحصول على التحديث وأيضا العمل الجيد له.
  • يشترط في الهاتف الاندرويد أن يكون نظام تشغيل 12 وأن يكون أحدث اصدار.
  • تأكد من الاتصال الجيد عند القيام بعملية التحديث.
  • كما يجب عليك اتباع الخطوات الصحيحة في عملية التحديث.
  • تعد لعبة جاتا سان اندرياس من ألعاب القتال المشهورة والتي تمتلك قاعدة جماهيرية عالية في جميع المناطق وخاصة المنطقة العربية.

شفرات لعبة جاتا سان اندرياس

اليك بعض الشفرات التي تساعد في زيادة المتعة والمرونة داخل اللعبة، كالآتي:

  • تغيير إشارات المرور إلى اللون الأخضر: استخدم الشفرة “greenlight”.
  • تعديل مظهر اللاعب: لتغيير الملابس أو لون البشرة، استخدم الشفرة “STILLLIKEDRESSINGUP”.
  • اللعب تحت الأمطار: استخدم “CATSANDDOGS” لتحويل الطقس إلى ممطر.
  • تسريع الزمن: استخدم الشفرة “LIFEISPASSINGMEBY” لإنهاء الجولة بسرعة.
  • جعل السيارة تطير: استخدم “COMEFLYWITHME” للتنقل السريع والهروب.
  • التدخين داخل اللعبة: يمكنك التدخين باستخدام الشفرة “certaindeath”.

كلمات سر جي تي اي

اقوي كلمات سر في تحديث جاتا سان اندرياس الجديد لتسهيل اللعب والاستمتاع بالتجربة:

الفئةالكودالوصف
شفرات الأسلحةLXGIWYLمجموعة أسلحة 1 (أسلحة خفيفة)
KJKSZPJمجموعة أسلحة 2 (أسلحة متوسطة)
UZUMYMWمجموعة أسلحة 3 (أسلحة ثقيلة)
شفرات الصحة والدروعHESOYAMصحة كاملة، درع كامل، و250,000 دولار
BAGUVIXصحة لا تنقص (وضع الحصانة)
شفرات الشرطةASNAEBإزالة مستوى النجوم
LJSPQKرفع مستوى النجوم إلى 6
شفرات الطقسAFZLLQLLطقس مشمس
ICIKPYHطقس شديد الحرارة
ALNSFMZOطقس غائم
AUIFRVQSطقس ممطر
شفرات السيارات والمركباتROCKETMANالحصول على حقيبة نفاثة (Jetpack)
AIWPRTONالحصول على دبابة Rhino
JUMPJETالحصول على طائرة Hydra
CQZIJMBسيارة Bloodring Banger
شفرات المرافقAEZAKMIتعطيل الشرطة (لا مطاردة مهما فعلت)
FULLCLIPذخيرة لا تنتهي (لا إعادة تعبئة)
SPEEDFREAKسيارات سريعة جدًا
BUBBLECARSاصطدام السيارات يجعلها تطير
شفرات اللاعبBUFFMEUPرفع مستوى العضلات
BTCDBCBجسم سمين
KVGYZQKجسم نحيف
شفرات العالمAJLOJYQYالفوضى (جميع الناس يهاجمون بعضهم)
FOOOXFTالجميع مسلح
IOWDLACسيارات سوداء
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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