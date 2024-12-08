كونوا معنا التردد الجديد قناة طيور الجنة الفضائية على نايلسات Toyor Al Janah TV

تبث تردد قناة طيور الجنة عبر نايل سات على تردد 2025، وهي قناة مخصصة للأطفال تم تأسيسها في الأردن عام 2011، تهدف القناة إلى تعليم الأطفال الرضع والصغار المهارات الأساسية مثل الحروف والأرقام والألوان والأشكال، بالإضافة إلى تقديم أغاني هادفة، تعتبر القناة واحدة من أبرز القنوات التعليمية للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم برامجها المتنوعة باللغتين العربية الفصحى والعامية.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن التعرف على تردد قناة طيور بيبي عبر العديد من الأقمار الصناعية العربية المختلفة من خلال المقال التالي الذي يقدم أحدث إشارات القناة، تعتبر قناة طيور بيبي من بين أبرز القنوات على قمري نايل سات وعرب سات، حيث توفر محتوى خاص للأطفال على مدار اليوم دون انقطاع،

قناة طيور بيبي على النايل سات 2024

أعلنت الشركة عن تقديم تردد جديد للقناة يمكنكم من استقبال الإشارة باستخدام الرموز المتوفرة على موقعنا.

التردد الجديد للقناة: 11274.

معدل الترميز الخاص: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

خطوات استقبال القناة

الانتقال إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

اضغط على زر “التثبيت يدويًا”.

تحديد بيانات القناة.اضغط على زر “بحث”.

تقوم بإستقبالها في النهاية.

أناشيد قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والأناشيد الإسلامية، ومن أبرزها ما يلي: