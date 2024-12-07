فرصة جديدة بين يديك! رابط حجز موعد منحة البطالة 2025 بالجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل رابط حجز موعد منحة البطالة 2025 بالجزائر خلال الأيام الماضية، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في المنحة للعام الجديد، حيث تعد هذه المنحة من أفضل المنح التي تم تقديمها للأسر المحتاجة، إذ أنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأفراد العاطلين عن العمل بسبب ظروف قهرية جعلتهم غير قادرين على كسب قوت يومهم بأنفسهم، لذلك وضعت الوزارة شروط بناء عليها يتم الموافقة على الطلب.

رابط حجز موعد منحة البطالة 2025 بالجزائر

قامت الجهات المختصة بإطلاق رابط حجز موعد منحة البطالة 2025 بالجزائر والذي من خلاله يتم التسجيل في المنحة، ومن أجل التيسير والتسهيل على الراغبين في الاستفادة من دعم البطالة وفرت الوزارة خدمة حجز موعد إلكترونياً، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل الإلكتروني.

التوجه إلى قسم منحة البطالة.

الضغط على خامة التسجيل.

تعبئة الخانات الفارغة بالبيانات المطلوبة.

رفع البيانات المطلوبة بصيغة pdf.

مراجعة البيانات التي تم تسجيلها قبل الضغط على خانة الحفظ.

طباعة الطلب من أجل التوجه به إلى المستشار عند إجراء المقابلة.

عند قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة بذلك، من خلالها ستتمكن من تحديد موعد مع المستشار الخاص بالتشغيل من أجل استكمال البيانات.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2025

لكي تتأكد الوزارة من وصول هذه المنحة إلى مستحقيها تم وضع مجموعة من الشروط والمطلبات، تبعاً لها يتم قبول أو رفض الطلب، وجاءت على النحو التالي: