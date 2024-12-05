لولو لا تفتحي الباب..تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية وفرحي أولادك بأغاني لولو

قناة وناسة هي واحدة من أهم القنوات الفضائية المخصصة لعرض الأغاني والبرامج للأطفال، وقد نجحت في جذب ملايين المشاهدين بفضل محتواها الترفيهي المميز وتأسست القناة لتلبية أذواق الاطفال من مختلف الأعمار والجنسيات، وأصبحت وجهة محببة في جميع الدول الخليجية والعربية.

تردد قناة وناسة على النايل سات

لمتابعة قناة وناسة بجودة عالية ودون تشويش، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ما هي مميزات قناة وناسة كيدز

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقى، بما يشمل الأغاني الخليجية والعربية للاطفال ، بالإضافة إلى الافلام الكرتونية.

تعرض الأغاني متنوعة بجودة صوت وصورة فائقة مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

تقدم القناة برامج خاصة وحصرية تسعد الاطفال.

تنقل قناة وناسة برامج تعليمية مثل تعليم الارقام والحروف باللغة العربية والانجليزية، ما يجعلها من القنوات المفضلة.

كيفية ضبط القناة على الريسيفر

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية: