لولو الشطورة تفرح الأطفال.. استقبل تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات

تعد قناة وناسة كيدز من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار وأولياء الأمور على حد سواء وتتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تجمع بين الترفيه والتعلم، مما يجعلها الخيار المثالي للأطفال في مختلف الأعمار وفي هذا المقال، سنعرض التردد الجديد لقناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لتتمكن من الاستمتاع بمشاهدة محتواها المميز في أي وقت.

تردد قناة وناسة كيدز للأطفال

تعتبر قناة وناسة كيدز من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين الأسر في الوطن العربي وتزداد شعبية القناة يومًا بعد يوم، نظرًا لما تقدمه من أغاني وأشعار مبهجة تناسب الصغار.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

لضبط قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مع هذا التردد، يمكنك الاستمتاع بجميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة.

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

بالإضافة إلى نايل سات، تتوفر قناة وناسة كيدز أيضًا على عرب سات ولضبط القناة، استخدم المعلومات التالية:

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

بهذا التردد، يمكنك متابعة محتوى القناة بجودة عالية.

كيفية تثبيت قناة وناسة كيدز

لتثبيت قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: